Pirmā kolekcijas salvete iegūta 1974. gadā vakariņu laikā Rumānijā. Toreiz tā šķita kā interesanta piemiņa no ceļojuma, taču vēlāk šis niecīgais priekšmets kļuva par aizsākumu ilggadējam vaļaspriekam. 1990. un 1991. gadā kolekciju papildināja arī draudzenes no Amerikas atvestās īpaši skaistās salvetes, kas iedvesmoja turpināt krāšanu apzināti.
Ar laiku radinieku un draugu lokā izveidojusies patīkama tradīcija – skaistas salvetes galda noformējumā kļuvušas par neatņemamu svētku sastāvdaļu. Ja sākumā kolekcijai kāda salvete tika paņemta klusām, tad šobrīd tuvinieki jau laikus atliek vienu eksemplāru tieši Daces krājumam.
Daudzu gadu garumā kolekcija ievērojami paplašinājusies. To papildinājuši radi un draugi gan no Latvijas, gan ārvalstīm, atvedot unikālas un tematiski dažādas salvetes. Katra no tām sev līdzi nes kādu stāstu, notikumu vai atmiņu, veidojot krāsainu un personisku liecību par satikšanās reizēm, ceļojumiem un svētkiem. Izstāde “Ziedu virpulī” ļauj ielūkoties šajā smalkajā un sirsnīgajā pasaulē, kur ikdienišķs priekšmets pārtapis par īpašu kolekcijas vērtību.
Izstāde bez maksas apskatāma no līdz 2. aprīlim Ogres novada Kultūras centra Mazās zāles foajē