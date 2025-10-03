Krāšņas valodas nianses Ogres novada pašvaldības domes diskusijās

Lemj par sanatorijas nākotni
Opozīcijas deputāts Uldis Skudra paplašināja latviešu valodas gramatikas robežas, runājot par «piršu kompleksu» un «piršu zonām». Paskaidrojam, ka latviešu valodā skaņu mijas nav dažos VI deklinācijas lietvārdos, piemēram, acs – acu, kūts – kūtu, pirts – pirtu. Negaidītu valodas kolorītu sēdei piešķīra šī paša deputāta atsauce uz vārdu «kaka», kas gan, viņa paša vārdiem runājot, neattiecoties uz sanatoriju vai pazīstamā mākslinieka Anša Cīruļa gleznojumiem tajā, bet bijusi replika uz cita domes kolēģa teikto. Par laimi, sēdes vadītājs vicemērs Andris Krauja atļāvās pārtraukt šo «aromātisko» disputu.
Kas attiecas uz pašvaldības dalību šajā konkursā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinājusi pieteikšanās iespēju līdz šā gada 30. septembrim. Konkursa mērķis ir veidot kultūras pasākumus un aktivitātes, kas palīdz cilvēkiem justies pieņemtiem un iesaistītiem sabiedrībā. Īpaša uzmanība pievērsta tiem, kuriem vajadzīga sociālā iekļaušana – piemēram, cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem vai ierobežotām iespējām. Ar kultūras palīdzību tiek mazinātas atšķirības starp sabiedrības grupām, stiprināta vietējā kopiena un tās kultūras identitāte. Ja pašvaldības dalība konkursā noslēgtos pozitīvi, tas palīdzētu piesaistīt vairāk tūristu, veicināt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas. Protams, šī ir arī iespēja piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem.
Projekts atbilst Ogres novada attīstības stratēģijai un ilgtermiņa mērķiem. Pašvaldības plāns izveidot Veselības veicināšanas un rehabilitācijas centru sanatorijā «Ogre» balstās uz iepriekšējiem projektiem, piemēram, Eiropas Savienības līdzfinansēto «Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā», kura ietvaros jau ir veikti sanatorijas ēkas atjaunošanas darbi. Pašvaldība ir ieguldījusi līdzekļus arī centrālās ieejas mezgla sakārtošanā. Sanatorija «Ogre» ir valsts aizsargāts arhitektūras piemineklis, un tajā atrodas arī mākslas piemineklis – A. Cīruļa gleznojumi.
Plānotais centrs būs piemērots dažāda vecuma cilvēkiem, piedāvājot veselības un rehabilitācijas pakalpojumus, kultūras aktivitātes un pastaigu parku. Īpaša uzmanība tiks pievērsta sociāli mazaizsargātām grupām. Projekta mērķis ir padarīt sanatoriju par publisku vietu, kur iedzīvotāji var uzlabot veselību un piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 736 Ogres novada pašvaldība drīkst izmantot sanatorijas teritoriju Gaismas prospektā 2/6 kultūras un sporta attīstībai, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšanai. Sanatorijas ilgtermiņa stratēģija līdz 2037. gadam paredz tās attīstību kā kultūras, mākslas un veselības centram, kur tiek organizētas izglītojošas nodarbības, izveidots Tūrisma informācijas centrs, piedāvāti rehabilitācijas pakalpojumi visa gada garumā, kā arī veidotas jaunas darba vietas. Ziņotāja, domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, informēja, ka līdz šim izveidotas deviņas darba vietas un plānots izveidot vēl vienu vai divas. Stratēģijā izvirzītas 17 funkcijas, tostarp kultūras mantojuma saglabāšana, mākslas plenēru tradīcijas, salonmūzikas zāles izveide, interaktīvas nodarbības bērniem un jauniešiem, kā arī sabiedrības informēšana par kultūras un veselības iespējām.
Nesen, 17. septembrī, notika sanāksme ar nevalstiskajām organizācijām, Ogres pilsētas iedzīvotāju padomi un iedzīvotājiem. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka sanatorija ir Ogres kopienas kultūras identitāte un pašvaldībai jāturpina piesaistīt investorus, izstrādāt privātās un publiskās partnerības projektus, komunicējot ar atbildīgajām ministrijām.
Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu apstiprināt dalību konkursā. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība uzņemsies saistības un nodrošinās finansējumu 999 999,82 eiro apmērā, no kuriem 849 999,84 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 149 999,98 eiro – pašvaldības līdzfinansējums. Uz ironisko jautājumu par precīzo summu – 999 999,82 eiro – A. Romanovska atbildēja, ka tāda ir būvinženiera aplēse. Domes sēdē tika nolemts nodrošināt nepieciešamo priekšfinansējumu un, ja vajadzīgs, ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kā arī sagatavot projekta pieteikumu par Veselības veicināšanas un rehabilitācijas centra izveidi sanatorijā «Ogre».
Deputāti tika aicināti apskatīt sanatoriju klātienē, lai izprastu tās nozīmīgumu.
Jauna institūcija veselības stratēģijai
Domes sēdē tika izskatīts vēl kāds «ass» jautājums – par Veselības jautājumu komisijas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu. Lai gan lēmums tika pieņemts, diskusija atklāja dažādus viedokļus par komisijas lietderību un funkcijām. Vispirms par to, kā komisija atšķirsies no jau esošās Sociālo un veselības jautājumu komitejas.
Tātad komisija ir stratēģiska, konsultatīva un analītiska institūcija, kas specializējas tikai veselības jomā. Tās uzdevums ir sistemātiski uzraudzīt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesus Ogres novadā, sniegt priekšlikumus to pilnveidei, veicināt starpnozaru sadarbību un noteikt prioritāros virzienus sabiedrības veselības jomā. Komisija darbojas saskaņā ar pašvaldības attīstības dokumentiem, normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem, un tās atzinumiem ir konsultatīvs raksturs.
Tika uzsvērts, ka Veselības jautājumu komisija nedublē Sociālo un veselības jautājumu komiteju. Komitejai ir plašāks uzdevumu loks, un tā tieši ietekmē domes lēmumu saturu, savukārt komisija darbojas kā padomdevējs, kas sniedz analītiskus un stratēģiskus ieteikumus. Kā norādīts domes sēdē, komisijas izveidi prasa likums – gādāt par iedzīvotāju veselību un pieskatīt to sistemātiski, nevis balstoties uz atsevišķiem lēmumiem. Pašlaik novadā trūkst koordinācijas veselības veicināšanas pasākumiem, un komisija varētu šo trūkumu novērst.
Tomēr ne visi deputāti bija pārliecināti par komisijas nepieciešamību. Deputāte Dace Kļaviņa izteicās: «Neiebilstam, ka veidos komisiju, bet jautājums ir par lietderību. Aicinu neveidot institūcijas, kas pilda šos pienākumus jau tagad.» Pašvaldība esot pietiekami labi iztikusi bez šādas komisijas.
Tad viņa norādīja uz Ogres rajona slimnīcas «nekvalitāti» un aicināja domes kolēģus domāt par to, «kā nodrošināt Ogres rajona slimnīcā vismaz pienācīgu, profiliem un līmeņiem atbilstošu pakalpojumu klāstu, nevis ievēlēt slimnīcas pārstāvjus vēl kaut kādās stratēģiski svarīgās komisijās, kas vēl norādīs, kā mums lemt par veselības aprūpi novadā, jo paši netiek galā ar savu saimniecību». Deputāte savu uzstāšanos noslēdza ar skarbu jaunās komisijas lietderības vērtējumu: «Neredzu nepieciešamību šādai tukšai institūcijai.»
Neskatoties uz iebildēm, Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu izdot iekšējos noteikumus Nr. 15/2025 «Veselības jautājumu komisijas nolikums», ar ko oficiāli tiek izveidota komisija. To veido trīs locekļi, ko ieceļ izpilddirektors, nosakot priekšsēdētāju un sekretāru. Komisijas sēdes var notikt klātienē vai attālināti, tās ir slēgtas, un lēmumi tiek pieņemti koleģiāli. Komisijas locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību, un pašvaldība sedz visus ar komisijas darbu saistītos izdevumus.