Kultūra maina, kultūra vieno!

Piedzīvojuma gara uzturēšanai, šogad tiek piedāvātas divas jaunas piedzīvojumu filmu programmas. 20.maijā kino Splendid Palace skatītājiem būs iespēja baudīt pasaules ievērojamākā ūdens piedzīvojumu filmu festivāla International Ocean Film Tour - IOFT Vol.9 sešu īsfilmu programmu. Starptautiskā kino festivāla programmā iekļautas gada labākās un aizraujošākās īsfilmas par ūdens un zemūdens sportu, mūsu “Zilās planētas” zemūdens dzīvo pasauli, par tās iznīcības augsto risku un centieniem to nosargāt. Tai skaitā arī īsfilma par puisi, kurš ir neredzīgs, bet neskatoties ne uz ko sērfo un izdzīvo savu sapni. Festivāla laikā uz skatuves arī kāps Mārtiņš Vizulis, kurš pastāstīs par parakaratē un saviem piedzīvojumiem. Festivāls jau 9 gadus iedvesmo un pārsteidz skatītājus visā pasaulē ar neticamiem, bet patiesiem stāstiem uz lielā ekrāna. Sākums plkst. 20:00 (ieeja no plkst. 19:40)





Savukārt, 25.maijā interesenti būs gaidīti brīvdabas kino pasākumā, kur Modes un izklaides centrā RĪGA PLAZA, zem klajas debess, būs iespēja baudīt filmu festivāla EOFT 2022 programmu – aizraujošus stāstus par cilvēkiem, kuri no visas sirds seko savām kaislībām. Šī gada programmu kopumā veido astoņas īsfilmas ar kopējo garumu 120 minūtes, kas uz lielā ekrāna parādīs jaunus varoņus un varones!



Šajā festivāla pasākumā piedalīsies organizācija Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, kura kopā ar biedrību “Redzi mani” un Latvijas Nedzirdīgo savienību būs sagatavojusi vairākus uzdevumus, lai veicinātu apmeklētāju izpratni par dažādiem invaliditātes veidiem interaktīvā veidā. Sākums plkst. 20:00 (ieeja no plkst. 19:40).





“Piecu gadu laikā izrādītas 10 programmas, 15 pasākumi un teju 10 tūkstoši apmeklētāji. sākumā mēs vēl nezinājām, vai šādi pasākumi Latvijā būs pieprasīti, vai cietīs "fiasko", bet šobrīd, atskatoties uz šiem pieciem gadiem, mēs esam pārliecinājušies, ka Latvijā mīt īsts piedzīvojumu gars un tas ir pateicoties Jums - mūsu skatītājiem! Īpaša pievienotā vērtība ir tas, ka šajos fesivālos tiek aktualizēti dažadi sociāli aspekti, piemēram, dabas un vides aizsardzība, kā arī iekļaujoša sabiedrība un tolerance” stāsta piedzīvojumu filmu festivāla rīkotājs Latvijā, Arnis Aspers.





“Kultūra ir viens no veidiem kā veicināt sabiedrības izpratni, tā spēj aktualizēt jautājumus, kas līdz šīm pasaulē ir mazāk skarti vai eaktualizēti. Esam ļoti priecīgi, ka Arnis mūs uzrunāja kā sadarbības partnerus uz šo piedzīvojumiem pilno pasākumu! Apeirona viena no galvenajām prioritātēm ir sabiedrības izpratnes veidošana! Un īsfilmas ir ļoti labs materiāls, kas liek sabiedrībai aizdomāties, ka dzīvojam pasaulē kurā esam tik dāžadi, bet iespējas ir mums visiem! Ar nepacietību gaidu īsfilmu par puisi, kurš neskatoties uz to, ka ir cilvēks ar redzes invaliditāti sērfo un bauda dzīvi! Tiekamies! ” tā Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis.





Festivāla pasākumiem ir ne tikai izklaidējošs raksturs, bet tajos tiek vērsta sabiedrības uzmanība uz sociālajiem aspektiem – globālai un vietējā mēroga dabas un vides aizsardzībai, sapratnei par iekļaujošu sabiedrību un tolerancei. Festivālu programmās tiek regulāri iekļautas filmas par dabas aizsardzības tēmu un filmas, kas stāsta iedvesmojošus stāstus par cilvēkiem, kas neskatoties uz savu invaliditāti, nabadzību, vai sabiedrības aizspriedumiem ir paveikuši neiespējamo.





Abiem pasākumiem tiks nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.





Vairāk informācija par Piedzīvojumu filmu festivālu šeit: Piedzīvojumu filmas FB: https://www.facebook.com/piedzivojumu.filmas