Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem šie vārdi - jūra, upe, ūdens - ir kā dzīves pamats, bez tiem nav iedomājama ikdiena. Tas šķiet tik pašsaprotami: upes un upītes ir katrā ciemā, bet jūra vienmēr ir fascinējusi un iedvesmojusi, norāda kultūras centrs.
Studijas dalībnieces savos darbos attēlo to, kas viņām ir tuvs un personiski nozīmīgs. Gleznojumi ir patiesi, ar sirsnīgu un pozitīvu noskaņu.
Izstādē piedalās 20 dalībnieces ar vairāk nekā 60 darbiem. Tā bez maksas apskatāma līdz 22. jūnijam Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē
Lai apskatītu izstādi, ONKC lūdz iepriekš pieteikties zvanot Klietnu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 28312731 vai rakstot uz