Tiešraides skatītāji tiks iepazīstināti ar Kultūras ministrijas piesaistītajām Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām, 40 Latvijas novados izbūvējot vai atjaunojot 60 kultūras un dabas objektus - muižas, pilis, baznīcas, katedrāles, muzejus, dabas takas, dārzus, estrādes, torņus, tiltus, promenādes, pludmales un citus objektus.
Tiks izsludināta informatīvā kampaņa Atrastā Latvija, aicinot Latvijas iedzīvotājus epidemioloģiski drošā veidā apmeklēt jaunos tūrisma objektus.
Latvijas ceļotāji un blogeri iepazīstinās ar neparastākajiem atradumiem septiņos Latvijas kultūras un dabas mantojuma ceļos.
Pasākumā piedalīsies:
Kultūras ministrs Nauris Puntulis
Vēsturnieks Gatis Krūmiņš
Latvijas ceļotāji, blogeri, influenceri:
-Kristīne Garklāva, TV raidījumu vadītāja
-Kristaps Kiziks, bloga www.dodiesdaba.lv autors
-Alīna Andrušaite, bloga www.sapnumedniece.lv autore
-Zane Eniņa, bloga www.mugursoma.lv autore
-Dina Preisa, bloga www.dinapreisa.wordpress.com autore
-Zaiga Runce, bloga www.zaigar.lv autore
-Solveiga Kaļva, bloga www.solveigaspiedzivojumi.lv autore
