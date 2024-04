Kultūras un vēstures elpa Preiļos – senais un mūsdienīgais Antra Gabre, Ogres Vēstis Visiem

Katram Latvijas novadam ir, ar ko lepoties, tāpēc jo nozīmīgāk ir to apzināties mums pašiem. Piemēram, Preiļos atrodas mazākais dievnams Latgalē. Leļļu ekspozīcija ir zināma ne tikai ārpus Preiļu, bet arī Latvijas robežām un stabili iekarojusi apmeklētāju sirdis. Preiļu muižas komplekss un parks ir lielākais pilsētvides parks Latvijā, bet Preiļu sieru pašu mājās vai ar uguni jāmeklē – to lielākoties eksportē. Aiz šī raksturojuma ir daudz stāstu, nostāstu, leģendu, cilvēku un viņu ieguldītā darba. Viena no viņiem – dziedošā gide Irēna Kjarkuža, kura pērn saņēmusi «Latgales Tūrisma gada balvu».