Kurp doties nedēļas nogalē? Ogres novadā gaida roķīgi koncerti, lustīgi danči un rallijs pa visu novadu

14. augustā
No plkst. 17.00 Ogresgrīvas pusmuižas pagalmā Rīgas ielā 14A, Ogrē, notiks vakara tirdziņš, kurā piedalīsies Ogres un citu novadu mājražotāji un mazie uzņēmēji. Plkst. 18.20 apmeklētājus ar vecajiem labajiem amerikāņu blūza skaņdarbiem priecēs mūziķis Gustavs Gerhards Gailītis.
Ogres Zilajos kalnos notiks "Muzikālais pikniks" saulrieta noskaņās. Tikšanās laiks un vieta – plkst. 19.00 pie Dubkalnu ūdenskrātuves stāvkrasta, atpūtas vietā Nr. 3. Muzicēs dziedošais aktieris Juris Hiršs un grupa "Lidotāji". Koncerts – bez maksas, vien jāparūpējas par videi draudzīgu piknika grozu, ērtu sēžamo un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu.
No plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, notiks vasaras vakara danči. Deju ierādītāji palīdzēs apgūt danču soļus, bet spēlmaņi parūpēsies par mūziku. Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti. Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus!
Tradicionālajā brīvdabas koncertciklā "Skvēra koncerti" ogrēniešiem un viesiem būs iespēja baudīt Latvijas jauno un talantīgo mūziķu sniegumu uz pilsētas skvēra skatuves. Uzstāsies grupas "Atkala", "Embark" un "Revolvika".
15. augustā
15. un 16. augustā aicina ģimenes, draugu kompānijas un ikvienu interesentu doties aizraujošā izzinošā rallijā "Iepazīsti Ogres novada uzņēmējus!". Tā laikā būs iespēja apmeklēt 32 kontrolpunktus visā Ogres novadā, satikt vietējos uzņēmējus, iepazīt viņu stāstus, piedalīties degustācijās, radošās aktivitātēs un fotouzdevumos, kā arī atklāt līdz šim neiepazītas vietas. Dalība ir bez maksas.
Dabas parkā "Zilie kalni" notiks Ikšķiles MTB jubilejas velobrauciens, kas šogad pulcēs dalībniekus jau 15. reizi. Sacensību centrs, kā ierasts, atradīsies Zilo kalnu slēpošanas trases starta laukumā, kur notiks starts un finišs visām distancēm. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties kādu no vairākām distancēm: maratons – 48 km, pusmaratons – 32 km, ģimeņu distance – 12 km. Savukārt jaunākajiem dalībniekiem tiks organizēti bērnu braucieni 300–800 metru garumā, kur katrs finišētājs saņems piemiņas medaļu.
Plkst. 11.00 Rembates Tautas namā notiks Vaclava Griņeviča III piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē.
16. augustā
Plkst. 16.00 uz Ogres pilsētas skvēra skatuves Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojumā gaidāms grupas "Grēcīgie partizāni" koncerts. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.
Kapusvētki
15. augustā plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Ķeguma kapos.