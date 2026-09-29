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Otrdiena, 29. septembris, 2026 07:50

Kurš Ogres daudzdzīvokļu mājas pagalms šogad pretendē uz balvu Latvijas mērogā?

OgreNet / LETA
Kurš Ogres daudzdzīvokļu mājas pagalms šogad pretendē uz balvu Latvijas mērogā?
2024. gadā konkursā tika pieteikts Meža prospektā 6, Ogrē, pagalms. Nominācijā “Sakoptākais valstspilsētas daudzdzīvokļu mājas pagalms” tas ierindojās starp trīs sakoptākajiem pagalmiem!. Foto - Vitolds Gabrāns
Otrdiena, 29. septembris, 2026 07:50

Kurš Ogres daudzdzīvokļu mājas pagalms šogad pretendē uz balvu Latvijas mērogā?

OgreNet / LETA

Šogad konkursa "Latvijas sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms" gada balvai nominēti 12 pagalmi, tostarp Ikšķiles iela 2 Ogrē. Kurš no nominantiem iegūs galveno balvu un titulu "Gada pagalms 2026", tiks atklāts ceturtdien, 1. oktobrī, forumā "Mājoklis 2026". Konkursa ideja ir nemainīga - parādīt, ka sakopts daudzdzīvokļu māju pagalms nav tikai apstādījumi, soliņi un skaista vide, bet tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri savā mājā spēj vienoties, uzņemties atbildību un kopā paveikt vairāk.

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Kā informē Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija "Mājoklis", šogad Gada balvai nominēti 12 daudzdzīvokļu māju pagalmi no dažādiem Latvijas reģioniem. Arī pagalmi - Pētera iela 18 Jelgavā, Dārzu iela 72 Rēzeknē, Hanzas iela 33B Rīgā, Kupriču iela 3A, 3B un 3C Rīgā, Krišjāņa Barona iela 14 Siguldā, Ezera iela 18 Balvos, Jūrmalas iela 15 Piņķos, Stacijas iela 20 Limbažos, Kalnciema iela 17A Rīgā, Rušonu iela 24 k-1 Rīgā un Salacas iela 9 Rīgā.

Šogad konkursa kopējais balvu fonds palielināts līdz 7000 eiro. Konkursa galvenā balva "Gada pagalms 2026" ir 2000 eiro vērtībā.

Konkursa dalībnieki sacenšas vairākās nominācijās, tostarp 1000 eiro naudas balva paredzēta sakoptākajam Rīgas daudzdzīvokļu mājas pagalmam, 1000 eiro - sakoptākajam valstspilsētas pagalmam un 1000 eiro - sakoptākajam reģionu daudzdzīvokļu mājas pagalmam. Savukārt sakoptākais pagalms jaunajā projektā saņems 1000 eiro dāvanu karti. Papildu paredzēta 500 eiro Skatītāju simpātijas balva un 500 eiro žūrijas veicināšanas balva.

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