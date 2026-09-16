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Trešdiena, 16. septembris, 2026 08:18

Kurš šogad būs Ogres novada Goda pilsonis un Gada cilvēks?

OgreNet / Ogres novads
Kurš šogad būs Ogres novada Goda pilsonis un Gada cilvēks?
Foto no Ogres novada Gada cilvēks" apbalvošanas ceremonijas 2025. gadā, attēlā - balvas saņēmēja Ieva Mora
Trešdiena, 16. septembris, 2026 08:18

Kurš šogad būs Ogres novada Goda pilsonis un Gada cilvēks?

OgreNet / Ogres novads

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izvirzīt kandidātus augstākajiem novada apbalvojumiem – “Ogres novada Goda pilsonis” un “Ogres novada Gada cilvēks”, lai pateiktos par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks šā gada 18. novembrī.

Kā liecina Ogres novada sniegtā informācija, apbalvojums “Ogres novada Goda pilsonis” ir augstākais pašvaldības apbalvojums, to var piešķirt fiziskai personai par īpašiem nopelniem Ogres novadā, valsts, sabiedriskajā, kultūras, veselības, aizsardzības, uzņēmējdarbības, sporta, zinātnes vai sabiedriskajā darbā. Apbalvojums personai tiek piešķirts vienu reizi mūžā.

Apbalvojums “Ogres novada Gada cilvēks” tiek piešķirts fiziskai personai par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, veselības, kultūras, aizsardzības, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, novada attīstības un atpazīstamības veidošanā vai citās novadam nozīmīgās jomās, vērtējot sasniegto laika posmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Pieteikumi apbalvojumiem jāiesniedz līdz 2026. gada 15. oktobrim plkst. 17.00 sekojošos veidos:

- pieteikuma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Ogres novada pilsētās un pagastos;

- elektroniski aizpildītu un parakstītu pieteikumu var nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi ;

- vai iesniegt, sūtot pa pastu – pasta adrese: Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001.

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