Jautāta, kas ir tas dzinulis, kas gadu no gada mudina organizēt labdarības akciju «Shoe Box», Liene smaidot atzīst, ka viņa pat nepaspēj par to sākt domāt, kad cilvēki jau zvana un prasa: «Vai šogad būs akcija? Lūdzu, dod ziņu!» Tieši iedzīvotāju atsaucība un patiesa vēlme palīdzēt esot viņas lielākā motivācija turpināt iesākto. «Es jūtos kā cilvēks starp tiem, kas dod, un tiem, kas saņem. Un, ja cilvēki gaida, tas nozīmē, ka pēc tā visa joprojām ir vajadzība,» saka Liene.
Šogad dāvanas paredzētas 13 līdz 18 gadu veciem jauniešiem, vientuļajiem senioriem, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem no grupu mājām un specializētajām darbnīcām «Saime», tāpat arī Jumpravas darbnīcām. Saņēmēju sarakstus sagatavo Ogres novada Sociālais dienests. «Visas ziedotāju sarūpētās dāvanas nonāk pie cilvēkiem mūsu novadā,» uzsver Liene, skaidrojot, ka Sociālais dienests rūpīgi izvērtē katra cilvēka situāciju un nogādā dāvanas gan mājās, gan sociālajos centros.
Lienes ģimene akcijā iesaistījusies no pašiem pirmsākumiem, un viņas jaunākā meita – nu jau deviņgadniece – burtiski izaugusi kopā ar šo iniciatīvu. «Viņa gaida brīdi, kad varēs palīdzēt saiņot un kārtot dāvanas.» Taču palīdzēt nāk arī citi, tostarp Ogres ģimnāzijas 11. klases jaunieši un Ogres Centra pamatskolas audzēkņi un viņu vecāki, kuri, ja tā var teikt, organizē labdarības akciju savās mācību iestādēs, un Liene aizbrauc pakaļ jau gatavām, glīti sapakotām dāvanām.
Šīs akcijas organizēšanā nenoliedzami svarīgs ir arī emocionālais aspekts. Liene atzīst, ka visvairāk aizkustina seniori – cilvēki, kuri dzīvo vieni un kuriem šis žests ir kas daudz lielāks par dāvanu. «Ir tādi, kuri atrod manu numuru un zvana, lai pateiktu paldies vai sazinātos ar savu dāvinātāju. Es pat esmu, ja tā var teikt, savedusi kopā divus, trīs pārus – dāvinātājus un apdāvinātos, kuri joprojām uztur kontaktus,» stāsta Liene.
Arī akcijas apmēri ar katru gadu pieaug. 2023. gadā tika sarūpētas 400 dāvanas, bet 2024. gadā – jau 440. «Ceru, ka šogad būs tikpat vai pat vairāk. Parasti aktivitāte uzņem apgriezienus pēdējā nedēļā,» piebilst akcijas organizatore.
Ziemassvētki ir kopā būšanas un dāsnuma laiks, un katra sarūpētā dāvana var kļūt par kādam ļoti nozīmīgu gaismas stariņu gada tumšākajās dienās. «Paldies visiem, kas atsaucas. Ir tik daudz labestīgu un dāsnu cilvēku – tas ļoti aizkustina,» saka Liene.