Bērni bija sagatavojuši jautru dziesmu un kopā ar savām ģimenēm sarūpējuši saldu pārsteigumu Specializēto darbnīcu ļaudīm. Savukārt Specializēto darbnīcu jaunieši parādīja bērniem, ar ko viņi nodarbojas ikdienā, un aicināja arī viņus padarboties vienā no četrām – keramikas, kokapstrādes, rokdarbu vai sveču izgatavošanas – darbnīcām.
"Diemžēl jāatzīst, ka daļa sabiedrības joprojām uzskata, ka cilvēki ar invaliditāti ir slimi, nabadzīgi un visnotaļ nevarīgi, tāpēc tie pieder pie riska grupas, kas ir pakļauta sociālai atstumtībai un pat diskriminācijai! Nenoliedzami priecē fakts, ka pēdējos gados attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas agrāk bija balstīta uz žēlošanu un pārprastu cilvēku ar invaliditāti bezpalīdzību, ir nomainījusies pret centieniem sniegt iespēju šiem cilvēkiem pašiem pārvaldīt savu dzīvi," stāsta Ogres novada Sociālā dienesta pārstāvji, norādot, ka bērniem no Ogres Kalna pamatskolas 2.b klases bija brīnišķīga iespēja mācīties pieņemt atšķirīgo, būt empātiskiem, līdzjūtīgiem, ar atbildību pret sevi un līdzcilvēkiem, jo viņi ir tie, kas veido nākotnes sabiedrību, kur rūpes un savstarpējs atbalsts ir vērtība.