Sestdiena, 11.10.2025 00:16
Monta, Silva, Tince
Sestdiena, 11.10.2025 00:16
Monta, Silva, Tince
Piektdiena, 10. oktobris, 2025 10:10

Foto: Labo darbu nedēļā pamatskolēni iepazīst Ogres Specializētās darbnīcas

OgreNet
Foto: Labo darbu nedēļā pamatskolēni iepazīst Ogres Specializētās darbnīcas
Foto: www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 10. oktobris, 2025 10:10

Foto: Labo darbu nedēļā pamatskolēni iepazīst Ogres Specializētās darbnīcas

OgreNet

No 6. līdz 12. oktobrim Latvijā norisinās “Labo darbu nedēļa”. Tā ir akcija, kurā ikviens no mums ir aicināts paveikt ko labu! Labais darbs var būt kāda pavisam ikdienišķa lieta vai arī lielāka iniciatīva, taču pats galvenais, lai tas tiktu darīts patiesi un no sirds! 9. oktobrī šīs akcijas ietvaros Ogres Specializētās darbnīcas, kurās ikdienā darba prasmes apgūst pilngadīgas personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem, apciemoja Ogres Kalna pamatskolas 2.b klases skolēni un viņu skolotāja Inese Nolmane, informē Ogres novada Sociālajā dienestā.

Bērni bija sagatavojuši jautru dziesmu un kopā ar savām ģimenēm sarūpējuši saldu pārsteigumu Specializēto darbnīcu ļaudīm. Savukārt Specializēto darbnīcu jaunieši parādīja bērniem, ar ko viņi nodarbojas ikdienā, un aicināja arī viņus padarboties vienā no četrām – keramikas, kokapstrādes, rokdarbu vai sveču izgatavošanas – darbnīcām.

"Diemžēl jāatzīst, ka daļa sabiedrības joprojām uzskata, ka cilvēki ar invaliditāti ir slimi, nabadzīgi un visnotaļ nevarīgi, tāpēc tie pieder pie riska grupas, kas ir pakļauta sociālai atstumtībai un pat diskriminācijai! Nenoliedzami priecē fakts, ka pēdējos gados attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas agrāk bija balstīta uz žēlošanu un pārprastu cilvēku ar invaliditāti bezpalīdzību, ir nomainījusies pret centieniem sniegt iespēju šiem cilvēkiem pašiem pārvaldīt savu dzīvi," stāsta Ogres novada Sociālā dienesta pārstāvji, norādot, ka bērniem no Ogres Kalna pamatskolas 2.b klases bija brīnišķīga iespēja mācīties pieņemt atšķirīgo, būt empātiskiem, līdzjūtīgiem, ar atbildību pret sevi un līdzcilvēkiem, jo viņi ir tie, kas veido nākotnes sabiedrību, kur rūpes un savstarpējs atbalsts ir vērtība.

mceu_61338487731760080382803.jpg

mceu_63414934941760080407966.jpg

mceu_92934494711760080347946.jpg

mceu_72972141921760080358122.jpg

mceu_81730588951760080453641.jpg

mceu_59473788561760080463469.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?