Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs aicina doties Lāpu gājienā no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem. Gājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi lāpas un no pulksten 18.45 pulcēties pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas promenādē.
Gājienam sasniedzot monumentālo Latvijas valsts karogu (Brīvības ielā 32a), plkst. 19.15 pie tā norisināsies svinīgais piemiņas brīdis.
Lāpu gājiens noslēgsies Brāļu kapos, kur ar zalvēm, un ziediem tiks godināti kritušie karavīri, Latvijas brīvības cīnītāji.
Līdz ar tumsas iestāšanos uz Ogres novada pašvaldības domes ēkas tiks demonstrēta īsfilma par cilvēkiem un notikumiem, kuri sekmējuši iespēju dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Savukārt visas dienas garumā iespēja nolikt svecītes Neatkarības laukumā, Ogrē pie vides objekta “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri”.
Lāčplēša dienā pilsētu greznos Latvijas valsts karogi, degs ugunskuri un līdz ar tumšas iestāšanos arkveida un trošu gājēju tilti pār Ogres upi iekrāsosies sarkanbaltsarkanā krāsā.
Autovadītājus lūdzam ņemt vērā, ka gājiena maršrutā tā norises laikā plānoti satiksmes ierobežojumi. Satiksmes ierobežojumi plānoti Kalna prospekta posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu alejai, Brīvības ielas posmā no Ogres novada pašvaldības domes ēkas līdz Turkalnes ielai un Turklanes ielā posmā līdz Brāļu kapiem.
Lāčplēša dienas lāpu gājiena maršruta karte un papildus informācija pieejama Ogres novada Kultūras centra mājas lapā https://www.okultura.lv/lv/pasakumi/lacplesa-diena-ogre-2025/