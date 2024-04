"Lādiņi" laiku lokos

Māris Rungulis, dzejnieks, rakstnieks, žurnālists un mājas saimnieks, bija sagatavojis gan vizuālo materiālu, gan stāstus, gan kartes un citātus no periodikas, kas balstīti mājas vēsturē.



Interesanti, ka tieši pirms pasākuma, M. Rungulis atklāja ko jaunu senajā fotogrāfijā, ko redz ik dienas, tādejādi gūts papildu apstiprinājumu tam, ka “Lādiņos” bijis pagasta vecākā kabinets, jo pie ieejas durvīm saredzama plāksne un kāds informatīvs plakāts.



Apmeklētāji tik ievilkti stāstos par plūdiem Ogres upē, tajā mītošajām līdakām, mājas celtniecību un tajā dzīvojošo likteņiem.



Tāpat interesanta ir informācija par pagasta valdes mitināšanos līdz 1935. gada novembrim īrētās telpās, jo pēc radinieku atmiņām tieši “Lādiņos” atradies jaundibinātā Ogresgala pagasta vecākā pirmais sēdeklis. Visticamāk tāpēc mājai ir divas ieejas – viena pagasta valdei, otra mājiniekiem, un tikai 11 gadus vēlāk pagasta administratīvais centrs pārcelts uz jauno pagastmāju Ogres kreisajā krastā.



M. Rungulis lūdz ikvienu, kam būtu kas zināms par “Lādiņu” vēsturi (notikums, stāsts, īsa epizode, vai bilde (it īpaši no Padomju laikiem un no cilvēkiem, kas tur dzīvojuši vai bijuši kaimiņos), dot ziņu bibliotēkā.



Materiāls bija tik apjomīgs, ka pat ar lielu aizrautību un entuziasmu varētu runāt ne tikai stundām, bet dienām, tomēr pagasta svētku programma gāja nepielūdzami uz priekšu.



M. Runguļa vāktie materiāli ir pieejami Ciemupes bibliotēkā.



Informāciju sagatavoja Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja