Kā apraksta izstādes organizatori, katra klašu grupa izvēlējās savu maņu, ar kuru vislabāk uztver, izjūt, piedzīvo Latviju, piederību tai un prieku. Bērni atklāja, ko redz, izgaršo, sajūt, apzinās un lepojas. Atsaucoties 3. klašu pedagogu uzaicinājumam, gaiteni izstaigāja un ar izstādi iepazinās arī jaunāko klašu bērni.
3. klašu skolēni atklāja savas emocijas un patriotiskās jūtas. Prieks, ka bērni lepojas ar un par tik daudzām lietām un vērtībām Latvijā!
Pirmais izstādes darbs redzams jau kāpņu telpā un tas aicina “nevis slinkojot un pūstot tautu labā godā ceļ”, bet gan sadodoties rokās un kopā strādājot Latvija ziedēs un zels.
Izstādē ir daudz izzinošu faktu, interesantu stāstu un košu ilustrāciju! "3-šo klašu skolēnu kopdarbs ir apliecinājums tam, ka kopā var ne tikai vairāk izdarīt, bet arī aptvert plašāku informācijas un faktu klāstu, kā arī gūt lielāku gandarījumu par paveikto. Latvija aug, kad aug arī skolēnu zinātkāre un labestība. Lielie darbi sākas no mazām, labām domām. Latvijai vajag bērnus, kuri tic sev un sapņo drosmīgi," tā skolas pārstāvji.
"Mēs redzam un ticam saviem skolēniem, ka viņi var un spēj ļoti daudz! Latvijai vajag tieši tādus bērnus - zinātkārus, drosmīgus un ar labu sirdi! Lai svinīgs Latvijas dzimšanas dienas mēnesis!" vēl Ogres Kalna pamatskola