Pasākumu tradicionāli veido trīs daļas. Vakara gaitā, skatītāji, iepazīstot laikmetīgās mākslas izpausmes aicināti apmeklēt Ķeipenes brīvdabas estrādi, Kinostaciju un Krustiņu kvartālu.
Te norisināsies laikmetīgās, kā arī vides dejas performances un izrādes, gaismas un projekciju spēles. Skatītājus un māksliniekus priecēs nakts plenērs, kurā saplūdīs improvizēta māksla, deja un mūzika. Pasākuma laikā baudīsim neatkārtojamu noskaņu un mākslas daudzveidību.
Ideju par pasākumu, kurā akadēmiskā māksla, nonākot lauku vidē, satiekas ar moderno, rosinājuši savdabīgie objekti vienā no Ķeipenes unikālajāmapskates vietām - Kinostacijā, kas saukta arī par Sergeja Eizenšteina komunikāciju centru. Tās teritorijā izvietoti tematiski vides objekti, piemēram, sauszemes bāka, kas veltīta Jurim Podniekam, “Milžu galds un krēsli”kino dižgariem, 24 kadru tunelis, kas veltīts pirmajai kinolentei, “Potjomkina aka”, kā arī urbānā brīvdabas estrāde.
Pasākums norisināsies ņemot vērā tā brīža valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Notikumos tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.
Dalība pasākumā bez maksas.
Informāciju sagatavoja Inese Daugaviete, Ķeipenes Tautas nama vadītāja