Ķeipenes Kinostacijā jaunās modes mākslinieces Anna Jurjāne un Odrija Buša savus darbus no apģērbu kolekcijām SIMBIOZE un STILĪGAIS PENSIONĀRS demonstrēs modes, mākslas un mūzikas izrādē EIFORIJA. Par izrādes muzikālo pavadījumu rūpēsies grupa EFFEKTS un jaunais, talantīgais aktieris Rihards Zelezņevs. Izrādes režisors Jurģis Tūbelis.
Savukārt līdz ar tumsas iestāšanos Krustiņu kvartālā māksliniece Ieva Baumgarte sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas jaunajiem talantiem; Paulu Saiju, Ilvu Bāliņu, Matīsu Žilinski un Ernestu Valtu Circeni skatītājus priecēs ar audiovizuālu mākslas baudījumu EKSPRESĪVAIS LIDOJUMS MĀKSLĀ.
Pasākums norisināsies ņemot vērā tā brīža valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Informācijai par pasākuma norisi aicinām sekot Ķeipenes Tautas nama
Facebook kontā: https://www.facebook.com/keipenes.tautas.nams.
Dalība pasākumā bez maksas.
Notikumos tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.