Ceturtdiena, 09.10.2025 21:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 29. jūlijs, 2021 09:17

Laikmetīgā māksla Ķeipenē

Laikmetīgā māksla Ķeipenē
Ceturtdiena, 29. jūlijs, 2021 09:17

Laikmetīgā māksla Ķeipenē

Šogad, 6. augustā, norisinoties 14. Mākslinieku savienības biedru vasaras plenēram un 3. Laikmetīgās mākslas festivālam, Ogres novada Ķeipenes pagastā būs iespēja baudītprofesionālās mākslas notikumus dejā, mūzikā, cirka priekšnesumos un citās izpausmēs. Ķeipenes brīvdabas estrādē Latvijas laikmetīgā cirka mākslinieks un pasniedzējs AleksejsSmolovs ar performanci, kurā apvienoti cirka, akrobātikas un deju elementi, skatītājus aicinās doties spēkā pilnā, jutekliskā, bet tajā pašā laikā rotaļīgā mākslas ceļojumā. Savukārthoreogrāfe Arina Buboviča skatītājiem piedāvās laikmetīgās dejas priekšnesumu PIRMAIS LIDOJUMS, kura koncepts ir balstīts uz novērojumiem, spējām pamanīt saiknes, transformēt tās kustībā, iezīmēt ar „krāsām” un interpretēt ar skaņām.


Ķeipenes Kinostacijā jaunās modes mākslinieces Anna Jurjāne un Odrija Buša savus darbus no apģērbu kolekcijām SIMBIOZE un STILĪGAIS PENSIONĀRS demonstrēs modes, mākslas un mūzikas izrādē EIFORIJA. Par izrādes muzikālo pavadījumu rūpēsies grupa EFFEKTS un jaunais, talantīgais aktieris Rihards Zelezņevs. Izrādes režisors Jurģis Tūbelis.


Savukārt līdz ar tumsas iestāšanos Krustiņu kvartālā māksliniece Ieva Baumgarte sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas jaunajiem talantiem; Paulu Saiju, Ilvu Bāliņu, Matīsu Žilinski un Ernestu Valtu Circeni skatītājus priecēs ar audiovizuālu mākslas baudījumu EKSPRESĪVAIS LIDOJUMS MĀKSLĀ.


Pasākums norisināsies ņemot vērā tā brīža valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Informācijai par pasākuma norisi aicinām sekot Ķeipenes Tautas nama
Facebook kontā: https://www.facebook.com/keipenes.tautas.nams.


Dalība pasākumā bez maksas.


Notikumos tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?