Par to var pārliecināties ikviens pats, gan apmeklējot tiptip.lv mājaslapu, gan kafejnīcu «Pie Zelta liepas», kuras telpās mājvietu radis arī sociālā uzņēmuma tiptip.lv veikaliņš. Tajā šobrīd plašā klāstā pieejami ar mīlestību adīti dūraiņi, pirkstaiņi zeķes, čības, cepures, šalles, lakati un daudz kas cits, kas varētu noderēt Ziemassvētku dāvanām.
Šogad darāmā netrūkst
Tiptip.lv vadītāja Nora Heinrihsone atzīst, ka sociālā uzņēmuma rokdarbu autori Ziemassvētku tuvošanos jūt jau kādu mēnesi, jo šogad saņemti vairāki korporatīvie pasūtījumi Ziemassvētku dāvaniņām uzņēmumu darbiniekiem. «Līdz ar to čakli adām, pinam, lai izpildītu dažādus lielos pasūtījumus. Šobrīd man uz galda stāv 250 pāri zeķu, vēl pasūtīti 150 pāri dūraiņu, 150 šalles, dažādi groziņi – arī vairāk nekā 50. Tie ir tādi lielie pasūtījumi, paralēli tam, kas tiek darināts ikdienā. Protams, Ziemassvētku sajūta mums pašiem – kā es saku – tādā rūķu darbnīcā strādājot – ir ļoti jūtama,» smaidot saka Nora.
Jautāta, vai pietiek šo pasūtījumu izpildītāju, viņa atzīst, ka tiešām tie ir vērienīgi pasūtījumi, bet labi, ka pieteikti laikus, jo pērn bija gadījumi, kad nācās atteikt, jo pasūtījumus pieteica pēdējā brīdī. Šogad pozitīvi ir tas, ka, piemēram, daļu zeķīšu uzņēmējs kā dāvanu darbiniekiem izvēlējās jau no saadītajām un tikai daļu nācās pieadīt klāt.
Ogres novada sociālajā uzņēmumā tiptip.lv darbojas rokdarbnieki teju vai no visas Latvijas, bet pamatā tomēr no pašu novada. Viens no lielākajiem sadarbības partneriem ir Ogres novada Pensionāru biedrības rokdarbnieku pulciņš «Kamolītis». Uzņēmuma darbību nosaka divi skaidri un stingri kritēriji – pirmais – autoram jābūt senioram vai cilvēkam ar invaliditāti. Otrais – autoram vienmēr tiek tieši tik daudz, cik viņš pats nosaka kā darbu vēlamo cenu. Jāpiebilst, ka uzņēmums neņem pretī jebkuru produkciju, tikai tāpēc, lai palielinātu klāstu vai apgrozījumu.
«Mums bieži jautā, kāpēc neņemam arī citu amatnieku darbus. Atbilde ir vienkārša: tiem, kuriem dzīvē viss ir labi, kuri var paši atrast tirgu un iespējas, mēs neesam tik ļoti vajadzīgi. Mēs palīdzam tiem, kuriem vajag mazliet vairāk. Tiem, kuriem šī platforma ir nevis papildu kanāls, bet iespēja,» paskaidro vadītāja.
Šī palīdzība neizpaužas kā dāvināšana vai labdarība klasiskā izpratnē. Tā ir cieņa pret autoru kā meistaru. Tā ir viņa darba novērtēšana.
Katrs darbs ir unikāls
Sociālā uzņēmuma tiptip.lv mājaslapā var iegādāties vairāk nekā 1200 unikālu izstrādājumu vienību, kas ir tikai vienā eksemplārā. Kolekcija ik dienas tiek papildināta. Jāpiebilst, ka mājaslapā nopērkamos rokdarbus nosūta jau nākamajā dienā, noformējot kā dāvanu, ko uzreiz var likt zem eglītes. Jau divus gadus izveidojusies sadarbība ar sociālo uzņēmumu «Pie Zelta liepas», kur tiptip.lv autoru darinājumus iespējams iegādāties arī ikdienā, kafejnīcas darba laikā. Tie tiek tematiski pieskaņoti kādiem svētkiem vai gadalaikiem. Šobrīd rokdarbu klāsts papildināts ar darbiem, kas var noderēt Ziemassvētku dāvanām.
Jautāta, kā viena ar visu tiek galā, jo Nora ikdienā strādā skolā par matemātikas skolotāju, viņa teic, ka no 1. oktobra, uzrakstot projektu, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāli tiptip.lv ir vēl viena darbiniece Jogita Erta un divatā ar visu tikt galā ir daudz vieglāk.
Sabiedrībā bieži dzirdamas runas par milzīgiem uzcenojumiem veikalu plauktos, taču sociālajam uzņēmumam nav šādas prakses.
«Mūsu uzcenojums nav ne simts, ne divsimt procentu. Kā jau minēts, katrs autors par savu darbu saņem tieši tādu samaksu, kā pats noteicis. Neliels uzcenojums ir tikai, lai segtu tos izdevumus, bez kuriem nav iespējams nodrošināt projektu: iepakojumu, mājaslapas uzturēšanu, elektrības izmaksas noliktavas telpās, grāmatvedības izdevumus. Tie ir sadzīviski, praktiski tēriņi,» skaidro uzņēmuma vadītāja.
Viņa uzsver – tiptip.lv nekad nav strādājis ar mērķi gūt peļņu uz autoru darba rēķina.
Jāpiebilst, ka arī sabiedrība var palīdzēt sociālajam uzņēmumam, gan ziedojot materiālus, no kuriem darināt rokdarbus, gan arī tiptip.lv mājaslapā kopš vasaras sadarbībā ar IT uzņēmumu «Accenture», kas nodrošina jauniešiem iespēju vasaras darba un prakses gaitā iegūt pieredzi IT jomā, ir izveidota ziedojumu sadaļa, kur tagad katrs var finansiāli atbalstīt čaklos rokdarbniekus.
Durvis atvērtas ikvienam
Jautāta, vai atceras kādu īpašu Ziemassvētku stāstu, uzņēmuma vadītāja teic, ka viņai īpaši palicis prātā kāds pērn notikušais korporatīvais pasākums.
«Mūs uzaicināja uz āra tirgošanos kādā finanšu uzņēmumā. Auksts bija, bet pasākums bija brīnišķīgi sagatavots – ugunskuri, karstas desiņas, kāposti, silta atmosfēra. Tur strādāja galvenokārt jauni cilvēki. Visjaukākais bija tas, ka uzņēmuma mārketinga komanda pirms tam kolēģiem bija pastāstījusi par tiptip.lv, par autoriem un stāstiem aiz katra darinājuma. Un jaunieši to bija uztvēruši ļoti personiski. Viņi nāca un teica: es noteikti gribu nopirkt kaut ko tieši no šī autora. Viņi bija izlasījuši stāstus mūsu mājaslapā. Tas bija ļoti aizkustinoši – redzēt, ka tieši jaunie cilvēki, kas strādā modernās, dinamiskās nozarēs, meklē šo emocionālo stāstu. Mēs ļoti augstu to vērtējam,» atzīst Nora Heinrihsone, piebilstot, ka līdzšinējā pircēju auditorija visbiežāk bija cilvēki 40+ gadu vecumā, taču tagad šis loks ir strauji paplašinājies – no 20 līdz pat 60 un vairāk gadiem: «Katrs atrod kaut ko. Katrs sajūt, ka viņa pirkums ir vairāk nekā tikai prece.»
Uzņēmuma vadītāja uzsver – tiptip.lv ir atvērts gan pircējiem, gan jauniem autoriem.
«Ja ir kāda vecmāmiņa vai vectētiņš, kurš ko dara, vai cilvēks ar invaliditāti, kurš vēlētos pievienoties, – mēs tiešām priecājamies par katru jaunu autoru. Mēs priecājamies par katru sarunu. Mēs esam atvērti. Īpaši pirmssvētku laikā cilvēki kļūst uzmanīgāki, sirsnīgāki un daudz vairāk novērtē faktu, ka aiz katra darinājuma stāv dzīvs cilvēks. Kāds ar gadiem krātu meistarību, kāds ar vēlmi papildināt pensiju, bet kāds – ar vajadzību nezaudēt saikni ar sabiedrību. Kad cilvēki uzzina, kas ir šī produkcija un kāpēc tieši tiptip.lv, viņi ir ļoti atsaucīgi,» saka Nora Heinrihsone un piebilst: «Ikvienam vēlos novēlēt Ziemassvētkus ar kādu mazliet brīnumainu sajūtu. Ar kādu sirsnīgu cilvēku līdzās. Ar gandarījumu par lietām, ko esam paveikuši. Un lai ikviens atrod vismaz vienu dāvanu, kas ne tikai iepriecina, bet patiešām sasilda. Ja tā ir tapusi mūsu autoru rokām – mēs būsim ļoti, ļoti priecīgi.»