Jau piekto gadu pēc kārtas šis pasākums ir kļuvis par neatņemamu pavasara tradīciju Ogres novadā, pulcējot dabas mīļotājus un aktīvās atpūtas cienītājus, lai kopīgi atklātu vasaras tūrisma sezonu.
Pasākuma norise:
- Datums: 2026. gada 2. maijs (sestdiena)
- Laiks: plkst. 9.00 – 17.00
- Maršruts: Turkalnes muižas klēts, Tīnūžu pagasts – “Laipa pār Mazo Juglu”, Tīnūžu pagasts
- Maršruta garums: ~26 km
Dalībniekiem jārēķinās ar raksturīgajiem pavasara upes izaicinājumiem – krācēm, sakritušiem koku sanesumiem, seklu upes gultni un salām. Maršruta grūtības pakāpe – augsta. Pasākums ir piemērots laivotājiem ar iepriekšēju pieredzi – pieaugušajiem un jauniešiem no 14 gadu vecuma pieaugušo uzraudzībā, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgo dalībnieku veselību un drošību. Lūdzam izvērtēt spēkus maršruta veikšanai. Ar pasākuma maršrutu var iepazīties ŠEIT.
Laivu nomu nodrošina sadarbības partneris laivinieks.lv, kas piedāvā vienvietīgās un divvietīgās kanoe laivas. Cena – EUR 20 par vienvietīgo vai divvietīgo laivu. Zemā ūdens līmeņa dēļ maršruts nav piemērots trīsvietīgām laivām.
Laivas nomas maksā iekļauts inventārs – airi, glābšanas veste katram laivotājam un viens sauso mantu maiss. Organizatori nodrošina piknika vietu ar ugunskuru gleznainā un vienlaicīgi vēsturiskā gaisotnē – uz Tīnūžu saliņas, kā arī transportu, kas pēc finiša nogādās automašīnu šoferus starta vietā.
Laivu brauciena dalībnieki aicināti ņemt līdzi ēdienus un dzērienus piknika pauzei. Aicinām nodrošināties ar laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, lietus mēteļiem un rezerves drēbju komplektu. Pasākuma laikā tiks nodrošināts dežūrauto – personīgo mantu nogādāšanai uz piknika un finiša vietu.
Pieteikšanās laivu braucienam līdz 28. aprīlim vai kamēr visas vietas rezervētas. Vietu skaits ierobežots! Pieteikšanās anketa ŠEIT.
Pēc reģistrācijas e-pastā saņemsiet sīkāku informāciju par dalības apmaksas noteikumiem u.c. precizējošu informāciju.
Jautājumu gadījumā iespēja rakstīt tūrisma organizatoram Aleksandram Čerņavskim – vai zvanīt pa tālr. +371 25419714.