Sākas lielā lasīšana Ciemupes bibliotēkā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" šogad notiek jau 21. gadu, Ciemupes bibliotēka tajā piedalās no 2004.gada. Lasītājus gaidīs jauno, ekspertu izraudzīto un rekomendēto grāmatu kolekcija.

Šī gada "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" kolekciju veido 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās ir 11 oriģinālliteratūras grāmatas – gan spožas debijas bērnu literatūrā (Ērika Bērziņa, Inga Žolude, Elizabete Lukšo-Ražinska), dzejā – Lote Vilma Vītiņa, zinātniskās fantastikas žanrā – Džeina Šteinberga, gan jau iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, Agnese Vanaga, Māris Rungulis, Ieva Melgalve, Dzintars Tilaks un Kristīne Ulberga.

BJVŽ 2021 grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām robotizācijas un vientulības tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā uzticība, atbildība par saviem tuvākajiem un pieaugšana.
Piedalīties un lasīt var ikviens. Jādodas uz bibliotēku un jāsaka, ka vēlaties lasīt žūrijas grāmatas. Grāmatu kolekcija sadalīta pa vecumposiem, lai vieglāk orientēties: 5+, 9+, 11+, 15+ un vecāku žūrija. Jāizlasa 6 grāmatas un jānovērtē (1., 2., 3. vieta) elektroniskajā anketā un saņem balvu. Sīkāku informāciju meklē lasamkoks.lv vai vietējā bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja

