LNB lasīšanas veicināšanas programmas 20.darbības gada grāmatu kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas no astoņām izdevniecībām – "Jāņa Rozes apgāds", "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Latvijas Mediji", "Pētergailis", "Dienas Grāmata", "Aminori" un "Lietusdārzs". Nelielajā kolekcijā bija pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām – lietuviešu, igauņu, zviedru, somu, krievu, franču un katalāņu.
Grāmatas vērtēja 13068 eksperti 604 Latvijas bibliotēkās un skolās, kā arī 68 latviešu diasporas centros 29 pasaules valstīs.
Ogres reģionā šajā programmā piedalījās 16 bibliotēkas. Ogres Centrālajā bibliotēkā par žūrijas ekspertiem kļuva 152 bērni un jaunieši, bet vecāku žūrijā piedalījās 21 eksperts.
Paldies čaklajiem žūrijas ekspertiem, viņu vecākiem un skolotājiem – visiem, kuri atbalsta jaunos lasītājus! Ogres Centrālajā bibliotēkā žūrijas ekspertus gaida diplomi un balviņas.
Grāmatas– uzvarētājas:
5+
Anna Ļenasa. Krāsu mošķis. (Latvijas Mediji, 2020) –1699 balsis
Sabīne Košeļeva. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās.(Pētergailis, 2019)–1641 balss
Juris Zvirgzdiņš. Rasas vasara. (Pētergailis, 2020)–1153 balsis
9+
Dzintars Tilaks. Papus Tru. (Zvaigzne ABC, 2019)–577 balsis
Edgars Valters. Poķu grāmata. (Zvaigzne ABC, 2019)– 571 balss
Anna Starobiņeca. Vilka midzenis. (Zvaigzne ABC, 2019)–396 balsis
11+
Jurga Vile, Lina Itagaki. Sibīrijas haiku. (Liels un mazs, 2020) –437 balsis
Kristīna Olsone. Ērgļu klints noslēpums. (Zvaigzne ABC, 2020) – 429 balsis
Rēli Reinausa. Marks, maģija un vilkate Vilma. (Jāņa Rozes apgāds, 2020) – 256 balsis
15+
Rasa Bugavičute-Pēce. Puika, kurš redzēja tumsā. (Latvijas Mediji, 2019)–394 balsis
Džejs Ašers. Trīspadsmit iemesli. (Zvaigzne ABC, 2020)–242 balsis
Gatis Ezerkalns. Ragana manā skapī. (Zvaigzne ABC, 2019)–149 balsis
Vecāku žūrija
Eve Hietamies. Tētis uz pilnu slodzi. (Latvijas Mediji, 2019)–469 balsis
Žiljēns Sandrels. Brīnumu istaba. (Zvaigzne ABC, 2019)–392 balsis
Māris Bērziņš.Aizliegtais pianīns. (Dienas Grāmata, 2019) –266 balsis
Informāciju sagatavoja Iveta Skrebele, Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja