Lasītāji Madlienā tiekas ar rakstnieci Ingunu Dimanti

Tikšanās laikā rakstniece I. Dimante atklāja, ka viņas rakstīšanas stāsts aizsācies pilnīgi nejauši un pirms 30 gadiem, turklāt pateicoties Annai Brigaderei. Ingunas ģimenē ir tradīcija katru gadu Halovīnu laikā sapulcēties kopā, iet spoku gājienos un stāstīt spoku stāstus. Pirmajā gadā, kad tradīcija aizsākta, ģimene Ingunai jautājusi, lai izstāstot stāstu. Par laimi, viņa tajā brīdī atcerējās kādu fragmentu no Annas Brigaderes darba, ko kādreiz bija lasījusi. Tā Ingunas ģimenē radās spoku stāstīšanas tradīcija. Tomēr vienā reizē, tuvojoties spoku stāstu vakaram, Inguna sapratusi, ka neatceras nevienu stāstu no lasītajiem, tāpēc viņa nolēma pamēģināt uzrakstīt pati. Stāstu uzrakstījusi un izstāstījusi ģimenei, kas slavējuši un teikuši, ka ar to kaut kas ir jādara. Tā Inguna uzrakstījusi savu pirmo romānu, kuru nosūtījusi “Lauku Avīzes” (šobrīd “Latvijas Avīze”) izsludinātajā konkursā, kur tas guva lielu atsaucību. Tā tapa I. Dimantes pirmā grāmata “Pilnmēness Nakts zieds”.





Autore pastāstīja arī par citām savām grāmatām, no kurām lielākā daļa ir uzvarējušas konkursos, nopelnot iespēju tikt publicētām.





Pasākuma apmeklētājas novēlēja rakstniecei turpināt iesākto rakstīšanas darbu. Noslēgumā Inguna nolasīja fragmentu no sava jaunā romāna, kas iznāks jau šogad un ir ceturtā daļa no romānu sērijas, kas aizsākas ar grāmatu “Nāve Kraukļu Ciemā”.