“Lasītprieka taka” Ogres Centrālajā bibliotēkā pilsētas svētkos

24.augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00 ikviens tiek gaidīts Ogres Centrālajā bibliotēkā, kur būs iespēja piedzīvot dažādu lasīšanas pieredzi – audiogrāmatu klausīšanos, radošos lasīšanas darbiņus, koplasīšanu, sarunas par izlasīto. Šīs ir tikai dažas no aktivitātēm, kuras šajā dienā būs iespēja izmēģināt. Lasīšana ir dažāda. Nāciet un izmēģiniet to!

Ogres pilsētas svētku laikā Ogres Centrālās bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja izspēlēt arī bibliotēkas radītās spēles – “Lielo leģendu spēli” un “Leģendas par leģendām”.

Tiekamies Ogres pilsētas svētkos “Ogre svin” un Ogres Centrālajā bibliotēkā!

Par Ogres pilsētas svētkiem

23.augustā tiks svinēti Ogres novada svētki. Tiks iepazītas Ogres novada pilsētas un pagasti, būs iespēja baudīt koncertus, izstādes un brīvdabas kino, dejot koncertballē un jaunatklāt Ogres novada leģendas.

24.augustā Ogres pilsētas svētkos ogrēnieši un pilsētas viesi aicināti ļauties mūzikai koncertos dažādām gaumēm, sportot un just līdzi, baudīt mākslu, teātri, uguņošanu, ūdens projekcijas un citus aizraujošus notikumus Ogres pilsētvidē.

Ar pilnu svētku programmu aicinām iepazīties ŠEIT.