Ikviens latviešu valodas lietotājs tiek aicināts tajā piedalīties. Tautas diktāts – iniciatīva, kas šogad turpina Pasaules diktātu latviešu valodā. Tas ir apliecinājums mūsu valodas dzīvotspējai un vērtībai digitālajā laikmetā. Uzsaukums - “Parādiet, ka Jūsu prasmes ir labākas par jebkuru MI algoritmu!” - atgādina, ka cilvēka spēja domāt, just un radīt valodā ir neaizstājama, ka valoda ir spēka avots.
Tautas diktāts nav tikai pareizrakstības pārbaude. Tas ir aicinājums aizdomāties par valodas vietu sabiedrībā un mūsu identitātē. Digitālajā laikmetā, kad mākslīgais intelekts spēj analizēt, strukturēt un rakstīt tekstu, tieši cilvēka valodas izjūta, kultūras pieredze un domāšanas oriģinalitāte kļūst par īpašu vērtību.
Lai nodrošinātu plašāku pieejamību un iesaisti cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, diktāts šogad tiks nodrošināts ar surdotulkojumu. Tā ir būtiska iespēja parādīt, ka latviešu valoda ir atvērta, iekļaujoša un pieejama ikvienam.
Kāpēc piedalīties Tautas diktātā?
· Valoda ir nacionālā pašapziņa. Pareizrakstība un gramatika ir ne tikai tehniskas prasmes, bet arī spēja saglabāt mūsu kultūras mantojumu.
· Latviešu valoda ir dzīva. Diktāts iezīmē aktuālos valodas procesus un mudina domāt par jauniem vārdiem, konstrukcijām un izteiksmes veidiem.
· Lai arī MI algoritmi kļūst aizvien spējīgāki, tie nespēj atdarināt cilvēka intuīciju, nianses un valodas garšu.
· Tas ir kopienas notikums. Tautas diktāts vieno skolēnus, pedagogus, valodas profesionāļus un ikvienu, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas.
Iniciatīvas mērķis ir pievērst uzmanību latviešu valodas kvalitātei un atgādināt, ka rūpes par valodu nav vienreizēja akcija, bet ilgtermiņa process: lasīt, rakstīt, diskutēt, cienīt un saglabāt valodu, kurā domājam.
Aicinām reģistrēties jau šodien un pievienoties dalībniekiem visā Latvijā un diasporā. Parādiet, ka mūsu valodas spēks rodas tieši cilvēku prasmēs un valodas izjūtā!
Valoda ir mūsu domāšana, mūsu tautas dvēseles atspulgs, mūsu kultūra un mūsu kopīgās nākotnes pamats. Lai kopā pierādām: latviešu valoda ir dzīva, mainīga un stipra!
Pieteikties neklātienes diktāta rakstīšanai - šeit.