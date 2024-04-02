Latviešu valodas kursi ukraiņiem/ Изучение латышского языка для граждан Украины

-Pasniedzēja: Valda Bērziņa

-Vieta: Ogres Valsts ģimnāzija (Meža prospekts 14, Ogre)

-Laiks- 3 reizes nedēļā (otrdiena, trešdiena, piektdiena), vakaros no plkst. 18.00 (4 h)

-Mācību materiāli (LAIPA grāmata un burtnīca) tiek nodrošināti

-Valsts valodas eksāmenu katrs students kārto individuāli (projekta ietvaros kolektīvais eksāmens netiek organizēts).

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 13. septembrim. Pieteikumus aicinām sūtīt uz e-pastu vai atsūtīt nofotografētu pieteikumu uz WhatsApp tālr. nr. 27898033 vai 27898045

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju piešķīris finansējumu latviešu valodas kursiem Ukrainas iedzīvotājiem. Mācības organizē mācību centrs "BUTS". Pieteikšanās kursiem no 18 gadu vecuma.

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Фонд интеграции общества в сотрудничестве с Министерством культуры выделил средства на обучение граждан Украины латышскому языку. Занятия предназначены для взрослых старше 18 лет.

Учебный центр BUTS является одним из учебных заведений, обеспечивающих этот процесс обучения.

А1 (базовый уровень) подходит для начинающих. Изучение нового языка начинается на этом уровне. Усваиваются простые языковые формы, изучающий язык способен задавать и отвечать на основные вопросы о себе, своем месте жительства, знакомых людях и своих вещах, способен делать простые высказывания, связанные с известными темами и сферами общения, использует простые языковые средства.

В сентябрe Учебный центр BUTS начнет курсы обучения латышскому языку в городе Огре.

Программа обучения состоит из 120 часов обучения с предподователем, в том числе практические занятия в качестве домашних заданий.

Набор групп уже начат.

Приглашаем вас подать заявку на обучение.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: БЕСПЛАТНО

Если вы желаете выучить базовый уровень латышского языка (А1) очно с преподавателем в рамках программы Фонда социальной интеграции, приглашаем вас присоединиться к группе в городе Огре.

Период обучения: c 20 сентября по 25 ноября, 2022.

Дни учебы: 3 раза в неделю (вторник, среда, пятница)

Время учeбы: с 18:00 (4 часа)

Учебные материалы (книга и тетрадь LAIPA) предоставляются

Государсвенный Экзамен по латышскому языку каждый учащийся сдает индивидуально (коллективный экзамен в рамках проекта не проводится).

Преподаватель: Валда Берзиня (Valda Bērziņa)

Обучение с 18 лет. Заявление в приложении.

Необходимая обязательная информация:

-Имя участника

-Фамилия участника

-Дата рождения (дд/мм/гггг)

-Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и т.д.)

-Номер документа, удостоверяющего личность.

-Телефон

-Эл. Почта

Заявку просим прислать до 13 сентября 2022 года на адрес или как фотографию на WhatsApp т. 27898033 или 27898045.

После получения заявки, мы с вами свяжемся и дадим всю необходимую информацию, а также ответим на ваши вопросы.