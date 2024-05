"Latvietes pūrs" dižojas Tīnūžos

Biedrības «Latvietes pūrs» dibinātāja un vadītāja Aivita Heniņa stāsta, ka brīdī, kad audzēkņi sāka nodot savus darbus izstādei, par tās nosaukumu šaubu nebija – tā ir dižošanās ne vien ar darbiem, bet arī pasniedzēju spēju mācīt un ieinteresēt, ar dāmu vēlmi apgūt jauno, nezināmo, mazāk zināmo, ar pacietību, radošumu un daudz ko citu.

Aivita stāsta, ka izstādes iniciatore bijusi Tīnūžu Tautas nama Lietišķās mākslas studijas «Tīna» vadītāja Ilze Kupča-Ziemele, tāpēc par izstādes norises vietu šaubu nebijis: «Biedrības «Latvietes pūrs» rokdarbu skola darbojas jau kopš 2018. gada. Gadu vēlāk saņēmām kultūras zīmi «Latviskais mantojums». Neraugoties uz to, līdz šim mums nebija bijis kopējas izstādes, lai gan mums ir ļoti daudz dažādu kursu, kuros rokdarbnieces apgūst dažādas tehnikas. Mazliet bažījos, kā to visu iespējams salikt kopā vienā izstādē, bet Ilzei tas izdevās lieliski.»

Izstādē aplūkojamie darbi tapuši viena mācību gada laikā, viena kursa ietvaros, rokdarbniecēm tiekoties reizi mēnesī. Protams, dāmas strādā arī individuāli, bet jāņem vērā, ka viņas, ja tā var teikt, sāk no nulles – pirmajā nodarbībā sāk mācīties un beidzamajā atrāda jau gatavu darbu. «Varu lepoties un dižoties ar to, ka vairākums rokdarbu skolas apmeklētāju iepriekš nav rokās turējušas ne tamboradatu, ne adāmadatas. Protams, ir tādas, kas nāk papildināt savas prasmes, bet tomēr lielākajai daļai šādu iemaņu iepriekš nav bijis un izstādei nosaukums «Dižošanās» ir arī tāpēc, ka tajā aplūkojami profesionāli, fantastiski darbi,» saka Aivita, piebilstot, ka «Latvietes pūrā» sestdienās un svētdienās paralēli notiek 24 dažādi kursi, kurus ar vēlmi apgūt rokdarbus apmeklē dāmas teju vai no visas Latvijas, tostarp Liepājas, Ludzas, Lēdurgas, Limbažiem, Valmieras. Ir arī audzēknes, kuras vienlaikus apmeklē vairākus kursus. Dažas rokdarbnieces šurp brauc jau no pirmās dienas. Visas programmas ir licencētas, ir arī tā sauktā latviešu tautastērpu darināšanas programma. Aivita pati vada zīļu vainagu gatavošanas nodarbības. Arī visi citi pasniedzēji ir zinoši – katrs savas jomas profesionālis, viņu vidū arī – Amatniecības kameras meistari, kuri nodod savas gadiem uzkrātās prasmes šīs jomas iesācējām.

«Mums ir tikai viena latiņa, un tā ir kvalitāte. Domāju, šāda skola, kur tik plaši var apgūt dažādus rokdarbu veidus, Latvijā ir vienīgā. Izstādē apskatāmi vairāk nekā 40 autoru darbi. To klāsts ir patiesi ļoti bagātīgs. Mēs neko nedarām pa roku galam. Lielākoties kursus apmeklē sievietes brieduma gados, bet šogad pie mums rokdarbus apgūst arī jauniete, kura vēl mācās Ogres Valsts ģimnāzijā, un arī viņas adītie cimdiņi aplūkojami izstādē. Man ir neizsakāmi liels prieks, ka rokdarbi sāk interesēt arī jauniešus. Šo gadu laikā jostu darināšanu apguvis arī kāds kungs. Ja savāktu visu mūsu absolventu darbus, tad Tīnūžu Kultūras namā nepietiktu vietas,» smaida Aivita, aicinot ikvienu apmeklēt šo bagātīgo izstādi, kura apskatāma vēl līdz 29. maijam.