Piektdiena, 15.05.2026 06:01
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Piektdiena, 15.05.2026 06:01
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 00:25

Atvara nodzied, tomēr dziesma neiekļūst Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā

OgreNet / LETA
Atvara nodzied, tomēr dziesma neiekļūst Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā
Attēls: en.euromix.co.il
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 00:25

Atvara nodzied, tomēr dziesma neiekļūst Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā

OgreNet / LETA

Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu "Ēnā" ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. No otrā pusfināla dziesmu konkursa finālā iekļuva pārstāvji no Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas, bet ārpus fināla palika Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija, Šveice un Latvija.

Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Bez piedalīšanās pusfinālā vieta finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Austrijai, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.

Pirmajā pusfinālā sacentās 15 valstis, no kurām finālā iekļuva Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.

Jau rakstīts, ka, uzvarot Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursā "Supernova", tiesības Latviju pārstāvēt Eirovīzijas dziesmu konkursā februārī ieguva dziedātāja Atvara ar dziesmu "Ēnā".

Eirovīzija 2025. gadā norisinājās Šveices pilsētā Bāzelē. Konkursā uzvarēja Austriju pārstāvošais mūziķis "JJ" ar dziesmu "Wasted Love", tādēļ 2026. gadā Eirovīzijas namamātes loma bija jāuzņemas Austrijai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?