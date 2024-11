Ikšķiles vidusskolas pedagoģe Zane Bēķe - "Latvijas Gada skolotājs"

LU iedibinātās balvas mērķis ir godināt talantīgus un izcilus Latvijas pedagogus, apliecinot skolotāja darba izšķirošo nozīmi Latvijas sabiedrības un valsts attīstībai.

Visi laureāti saņēma mākslinieces Andas Munkevicas veidoto stikla balvu "Zinību spārni" un mecenāta SIA "Mikrotīkls" sarūpētās izcilības stipendijas - individuālo nomināciju uzvarētāji - 1000 eiro katrs. Savukārt komandas saņēma naudas balvu 2000 eiro katra.

Balvu nominācijā "Pirmsskolas skolotājs" saņēma Salaspils 1.pirmskolas skolotāja Mārīte Petrovska. Nominācijā "Sākumskolas skolotājs" balvu saņēma Rīgas Juglas vidusskolas skolotāja Ginta Pleša.

Inese Ločmele no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ir balvas saņēmēja nominācijā "Dabaszinātņu skolotājs (dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija, ģeogrāfija)".

Nominācijas "Matemātikas skolotājs" balvas saņēmēja ir Agrita Bartuševica no Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Gada "Tehnoloģiju skolotājs" (dizains un tehnoloģijas, datorika, inženierzinības, programmēšana, robotika) ir Jānis Rudzītis no Liepājas Rietumkrasta vidusskolas.

Nominācijā "Sporta un veselības skolotājs" balvu saņēma Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līva Kraukle.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Atmane ir uzvarētāja nominācijā "Vēstures skolotājs".

"Latviešu valodas un literatūras skolotājs" balvu ieguva Druvas vidusskolas skolotāja Sandra Burve.

Gada "Svešvalodas skolotāja" balvu saņēma Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotājs Fransisko Nunjess Romero Olmo, kurš māca spāņu valodu, ir digitālo rīku konsultants, spāņu valodas apakšjomas vadītājs un klases audzinātājs.

"Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā skolotājs (vizuālā māksla, mūzika, teātra māksla)" balvu saņēma Ikšķiles vidusskolas skolotāja Zane Bēķe.

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja Anita Jozus saņēma balvu "Sociālo zinību skolotājs".

Nominācijā "Skolas vadības gada komanda" balva piešķirta Daugavpils zinātņu vidusskolai, ceremonijā to saņēma skolas direktors Vitālijs Azarevičs.

Savukārt nominācijā "Skolas atbalsta komanda" balva piešķirta Baldones vidusskolai, to saņēma direktore Indra Šmite.

Konkursam bija iesniegti 152 pieteikumi, visvairāk no Rīgas - 26, Jelgavas novada un Ventspils - 11 no katras pašvaldības. Pa desmit pieteikumiem saņemts no Rēzeknes pilsētas un Valmieras novada, astoņi pieteikumi saņemti no Jelgavas pilsētas. Balva tika pieteikti skolotāji un skolu komandas no 32 novadiem un valstspilsētām.

Visvairāk pieteikumu saņemts nominācijā "Sākumskolas skolotājs" - 25, vairāk nekā 20 pieteikumu ari nominācijā "Pirmsskolas skolotājs", 20 - "Dabaszinātņu skolotājs". Komandu nominācijās tika pieteiktas septiņas skolas vadības un sešas skolas atbalsta komandas.

Svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju varēs vērot "ReTV" televīzijā 23.novembrī plkst.22, ar atkārtojumiem 24.novembrī plkst.12.30 un 30.novembrī plkst.11.