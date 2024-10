Latvijas Gaismas ceļa stars uzmirdzēs Ogres novadā

18.novembrī divi skrējēju stafetes "Latviajs Gaismas ceļš" dalībnieki iedegs ugunskurus Ogres novadā ceļā uz Likteņdārzu!

Pasākuma organizatori iecerējuši, ka šis Gaismas ceļš savīs Latvijas novadus, pilsētas un ciemus vienotā veselumā. Noslēgumā Likteņdārzā, skanot Spēka dziesmām, iededzot milzu ugunskuru, ūdens, kas paņemts no šiem trim ezeriem tiks atdots mūsu Likteņupei Daugavai, lai tas, labu domu piepildīts, plūstu uz Lielo okeānu!

“Latvijas Gaismas ceļš” būs spēku rosinošs un garu stiprinošs simbolisks skrējiens, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs. Trīs ceļa posmi no trīs dažādām Latvijas vietām būs sadalīti aptuveni 10 līdz 20 kilometru distancēs, katru no tiem veiks 3 tempa uzturētāji, kuri nogādās starta vietā aizdegto lāpu nākošajā distances posmā, katrā no tiem aizdedzot ugunskuru.

Atbalstīt pasākumu iespējams dažādi - gan noskrienot visu vai tikai daļu no posma kopā ar tempa uzturētājiem, minot velosipēda pedāļus un uzmundrinot skrējējus, dziedot, rādot lukturīša gaismiņas tumsā, sakot labus vārdus un vienkārši esot līdzās . Iedzīvotāju klātbūtne šeit būs ļoti nozīmīga, jo katrā šajā pieturvietā skanēs Spēka dziesmas, kurām, kā zināms, piemīt lielāka jauda, ja esam kopā lielāks pulks.

Šis būs jau trešais Latvijas Gaismas ceļš . 2020. un 2021. gadā tas apvija Latviju, apskrienot divām Gaismas un mīlestības jostām, pēc piecām diennaktīm tām satiekoties Kolkasragā un Krāslavā.

Jāatzīmē, ka “Gaismas ceļa” idejas aizmetnis mājo tālajos 90-ajos gados, kad Imants Ziedonis “Leišmalītē” rakstīja: “Apkārt Latvijai kādreiz ies tūrisma ceļš (tā ir jābūt) un cilvēki prasīs interesantu vietu iemirdzēšanos.”

Šie vārdi iedvesmojuši gan Imanta Ziedoņa muzeja darbiniekus, fondu “1836”, gan vēlāk arī Stirnubuks.lv. Sākotnēji tapis tūrisma maršruts 1836 km garumā, 2017.gadā to noskrējis garo distanču skrējējs Dins Vecāns , bet vēl vēlāk - 2020.gadā radies Gaismas ceļš. Stipras idejas realizē stipri cilvēki.

Rimants Liepiņš:” Mēs atrodamies izaicinājumiem pilnā laikā, ir svarīgi nepazust tajā, ieraudzīt un stiprināt labo sevī un apkārt sev. “Gaismas ceļš” aicina uz aktīvu darbību, atpoguļojot mūsu mīlestību un pateicību Latvijai.

Pasākuma organizatori – Stirnubuks.lv, biedrība “1836” un Likteņdārzs.