Latvijas izcilnieku vārdi turpmāk ziedēs ceriņos: Dobelē atklās astoņas jaunas šķirnes

Latvijas izcilnieku vārdi turpmāk ziedēs ceriņos: Dobelē atklās astoņas jaunas šķirnes
Ilustratīvs foto
Otrdien, 2. jūnijā, plkst. 11.00 Dārzkopības institūta Ceriņu dārzā Dobelē notiks svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums, kura laikā astoņām jaunām ceriņu šķirnēm tiks piešķirti nosaukumi par godu Latvijas izcilām personībām un Dārzkopības institūtam tā 80 gadu jubilejas gadā. "Jaunu ceriņu šķirņu nosaukumu piešķiršana ir īpašs notikums, kas simboliski savieno selekcionāra un dabas radīto skaistumu ar cilvēku dzīvesgājumiem un sasniegumiem. Šogad godinām personības, kuru darbs Latvijas kultūrā, zinātnē, ekonomikā un starptautiskajā vidē atstājis paliekošu un nozīmīgu nospiedumu. Katrs nosaukums atspoguļo izcilību, vērtības un ieguldījumu mūsu valsts attīstībā," norāda Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele.

Šogad jaunās ceriņu šķirnes saņems vārdus par godu bijušajai Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, komponistam Pēterim Vaskam, koomponistam un pianistam Raimondam Paulam, komponistam Imantam Kalniņam, kino režisoram Jānim Streičam, selekcionārei Sarmītei Strautiņai, valodniekam Jurim Baldunčikam un Dārzkopības institūtam.

Pasākumam īpašu nozīmi piešķir fakts, ka tas norisinās Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejas gadā. Astoņu desmitgažu laikā institūts ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem dārzkopības pētniecības un selekcijas centriem Baltijā, radot jaunas augļaugu un dekoratīvo augu šķirnes un veicinot Latvijas dārzkopības attīstību.

Svinīgajā pasākumā dalību apstiprinājis komponists Pēteris Vasks. Par muzikālo sveicienu rūpēsies Dita Krenberga, savukārt pasākumu vadīs Zane Daudziņa.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunajām ceriņu šķirnēm, uzzināt vairāk par to selekcijas procesu, kā arī baudīt joprojām koši ziedošo un plaši pazīstamo Ceriņu dārzu, kas ik pavasari ziedēšanas laikā kļūst par vienu no apmeklētākajiem dārzu tūrisma galamērķiem Latvijā.

