Šogad jaunās ceriņu šķirnes saņems vārdus par godu bijušajai Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, komponistam Pēterim Vaskam, koomponistam un pianistam Raimondam Paulam, komponistam Imantam Kalniņam, kino režisoram Jānim Streičam, selekcionārei Sarmītei Strautiņai, valodniekam Jurim Baldunčikam un Dārzkopības institūtam.
Pasākumam īpašu nozīmi piešķir fakts, ka tas norisinās Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejas gadā. Astoņu desmitgažu laikā institūts ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem dārzkopības pētniecības un selekcijas centriem Baltijā, radot jaunas augļaugu un dekoratīvo augu šķirnes un veicinot Latvijas dārzkopības attīstību.
Svinīgajā pasākumā dalību apstiprinājis komponists Pēteris Vasks. Par muzikālo sveicienu rūpēsies Dita Krenberga, savukārt pasākumu vadīs Zane Daudziņa.
Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunajām ceriņu šķirnēm, uzzināt vairāk par to selekcijas procesu, kā arī baudīt joprojām koši ziedošo un plaši pazīstamo Ceriņu dārzu, kas ik pavasari ziedēšanas laikā kļūst par vienu no apmeklētākajiem dārzu tūrisma galamērķiem Latvijā.