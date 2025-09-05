Latvijas komanda, arī 2 Ogres tehnikuma absolventi, pirms došanās uz EuroSkills tikās ar izglītības un zinātnes ministri

Dace Melbārde: “Konkurss EuroSkills ir iespēja Latvijas jaunajiem profesionāļiem apliecināt savas prasmes un zināšanas Eiropas mērogā un vienlaikus stiprināt mūsu valsts profesionālās izglītības prestižu. Ar dalību šāda līmeņa konkursos kopā mēs veidojam vienotu izglītības telpu Eiropā, kur jaunieši iegūst ne vien pieredzi un jaunas zināšanas, bet arī starptautiskus kontaktus un iedvesmu turpmākajam darbam. Ir svarīgi, lai jaunieši, atgriežoties no konkursa, nodotu savas zināšanas tālāk – skolās, uzņēmumos, tādējādi stiprinot Latvijas izglītības un darba tirgus konkurētspēju. Novēlam veiksmi un panākumus mūsu Latvijas komandai!".
Tikšanās laikā ministre kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktori IntuOzolu un komandu pārrunāja sagatavošanās procesu, konkursu darba uzdevumus un šo sacensību nozīmi profesionālās izglītības attīstībā.
Latvijas komandu 12 dažādos prasmju konkursos pārstāvēs:
- grafiskā dizaina tehnoloģijas - Elizabete Ancvere, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas absolvente;
- web tehnoloģijas - Krišjānis Klāvs Kantāns, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma absolvents, Rīgas Tehniskā universitāte;
- datortīklu administrēšana - Edgars Purmalis, Ogres tehnikuma absolvents; Mikus Alfrēds Kļaviņš, Rīgas Tehniskā koledža;
- viesu uzņemšanas dienests - Rebeka Māra Rauba, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma absolvente;
- mehatronika - Justs Jenerts, Valmieras tehnikuma absolvents, Rīgas Tehniskā universitāte; Eduards Ignatjevs, Valmieras tehnikums;
- mēbeļu izgatavošana - Edgars Kristians Prokofjevs, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma absolvents;
- ēdienu gatavošana - Avigeja Doronina, Ventspils tehnikuma absolvente;
- flīzēšana - Jānis Dzeniņš, Liepājas Valsts tehnikuma absolvents;
- sausā būve un apdare - Artūrs Roslevičs, Liepājas Valsts tehnikums;
- elektriskās instalācijas - Rinalds Bušs, Rīgas Valsts tehnikuma absolvents;
- smago spēkratu tehnoloģijas - Gustavs Balčūns, Ogres tehnikuma absolvents;
- restorānu serviss - Mona Gabriela Gorsvāne, Ventspils tehnikums.
Konkursā EuroSkills Herning 2025 piedalīsies gandrīz 600 dalībnieki no visas Eiropas, lai demonstrētu savas zināšanas un spējas 38 dažādos prasmju konkursos. Šis konkurss ir Eiropas lielākais un nozīmīgākais notikums profesionālajā izglītībā, kas pulcē izcilākos jaunos talantus. Tas sniedz iespēju prezentēt Latvijas valsts profesionālās izglītības kvalitāti, demonstrēt mūsu profesionālās izglītības sasniegumus, sekmēt konkurētspēju, kā arī vairot profesionālās izglītības popularitāti un pievilcību.
Starptautisks profesionālās meistarības konkurss EuroSkills tiek organizēts katru otru gadu. Pirmais šāda līmeņa konkurss tika organizēts 2008. gadā Nīderlandē. Latvija konkursā piedalās jau kopš 2010. gada, un kopumā ir ieguvusi 3 zelta, 3 sudraba, 3 bronzas un 18 izcilības medaļas. Plašāka informācija par Latvijas sasniegumiem pieejama VIAA mājaslapas sadaļā EuroSkills.
SkillsLatvia komandas dalību konkursā EuroSkills Herning 2025 finansē Eiropas Sociālais fonds Plus un Latvijas valsts VIAA īstenotā projekta “Atbalsts prasmju izcilībai profesionālajā izglītībā” ietvaros.