Daudzām radošajām personībām – dziedātājiem, mūziķiem, aktieriem u.c. – ir aizraušanās, ar ko viņi nodarbojas paralēli savai pamatprofesijai: izgatavo visdažādākās lietas, glezno, ada, izšuj, rada mākslas darbus, pavārmākslas šedevrus u.c.. Un nu ir pienācis brīdis, kad viņi vēlētos publiski dalīties ar saviem darinājumiem. Vasaras brīvdabas "pop-up" tirdziņos mākslinieku radītās lietas būs iespējams iegādāties par īpašu cenu, tādējādi atbalstot radošos cilvēkus, turklāt vairāku mākslinieku radītās lietas būs pieejamas tikai un vienīgi šīs vasaras tirdziņos un ir unikālas, jo tās iepriekš nekur publiski nav bijušas pieejamas un apskatāmas.
Mākslinieku "pop-up" tirdziņā varēs iegādāties
-operdziedātāja Sergeja Jēgera izcili garšīgos marinējumus;
-dziedātāja Igo īpaši izstrādātos porcelāna traukus, grafikas un citus dizaina priekšmetus;
-multimākslinieces Elitas Patmalnieces jaunās vasarīgās kleitas, pludmales lakatus, T-kreklus un sejas maskas;
-grupas "Jumprava" dalībnieka Aigara Krēslas vīnus;
-aktrises Agneses Zeltiņas gredzenus, auskarus un rokassprādzes;
-TV un radio ētera personības Baibas Sipenieces-Gavares veidotos izšuvumus un glezniņas;
-dzejnieka Guntara Rača dzejoļu grāmatas un kompaktdiskus;
-mūziķa un TV raidījumu vadītāja Roberto Meloni pavārgrāmatas, kur smelties idejas vasaras pikniku mielastiem;
-dziedātājas Katrīnas Dimantas darinātās pastalas un viņas ģimenes ukuleles;
-dziedātājas Dināras Rudānes traukus un gleznas,
-dziedātājas Patrishas mandalas, somas un gleznas;
-Ufo lakatiņus;
-dziedošās Igauņu ģimenes radītos mūzikas instrumentus;
-Horena kreklus,
-Kashera radītās kleitas;
-Dailes teātra aktrises Olgas Dreģes grāmatu "Ak, sirds, man pašai Tevi jāsastop";
-Latvijas Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas mīļākās dzejas un personīgo atziņu grāmatu "Ar vieglu skrāpējumu ādā";
-aktiera Gata Gāgas pašaudzēto ābolu sulu;
-dziedātājas Olgas Rajeckas izlietās sveces un glezniņas;
-dziedātājas Aijas Andrejevas hūdijus, somas un T-kreklus gan bērniem, gan pieaugušajiem;
-leģendārās un Latvijā vecākās grupas "Menuets" flautistes Baibas Jageres adījumus;
-Dailes teātra aktiera Andra Buļa dzejoļu grāmatas;
-dziedātājas Ievas Sutugovas rotas;
-M. Čehova Rīgas krievu teātra aktrises Veronikas Plotņikovas pašas radītas bērnu grāmatiņas;
-grupas "Pērkons" solistes Ievas Akurateres pašas radītās bērnu lupatu lellītes;
-grupas "Bermudu Divstūris" keponus un kompaktdiskus, kā arī citu mākslinieku darbus.
Lai izslēgtu nevajadzīgu drūzmēšanos, paredzēts, ka tirdziņos daži mākslinieki būs sastopami visas dienas garumā, daži – stundu vai divas. Iepriekš netiks atklāts, kad un kurš mākslinieks būs sastopams, lai saglabātu intrigu un satikšanās brīnumu. Tādēļ to varēs uzzināt tikai tirdziņa norises dienā, taču viņu piedāvātās preces varēs iegādāties visu tirdziņa darbības laiku. Tirdziņos darbosies arī īpašā bufete ar ēdieniem līdzņemšanai un bārs, kuru būs sarūpējis kāds ļoti pazīstams mākslinieks (viņa vārds pagaidām netiek atklāts).
Tirdziņš norisināsies, ievērojot visus valstī noteiktos aktuālos ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības!
Mākslinieku darinājumus varēs iegādāties arī internetveikalā www.multimaksla.lv.
Informāciju sagatavoja Sandis Mohovikovs, producents un idejas autors