Latvijas skolas piedalījās akcijā "Ienāc izglītības gaismā"

Latvijas skolas piedalījās akcijā "Ienāc izglītības gaismā"
Latvijas skolas piedalījās akcijā "Ienāc izglītības gaismā"

Nedēļas nogalē, no 21. līdz 23.maijam, vairākas Latvijas skolas piedalījās akcijā "Ienāc izglītības gaismā" un diennakts tumšajā laikā atstāja telpās degam gaismas vai netradicionālā veidā izgaismoja skolas fasādi.

Ogres Valsts ģimnāzijas aicinājuma mērķis bija atgādināt, ka, neskatoties uz attālināto mācību procesu, skolas turpina strādāt un gaida atgriežamies skolēnus.

Projekts "Ienāc izglītības gaismā" sākotnēji tika radīts kā skolas atvērto durvju pasākums, taču epidemioloģiskās situācijas ēnā pārvērtās idejā par vislatvijas skolu akciju.

Skolas savos bilžu un video pieteikumos norāda, ka pandēmijas laikā saskaras ar dažādām skolēnu, vecāku un skolotāju emocijām – iecietība un atbalsts mijas ar nogurumu, reizēm pat bezspēcību, taču gaisma skolas logos liek atcerēties, ka esam vienoti.


Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija

