Uz šiem svētkiem gatavojās 4 kolektīvi no mūsu puses – Birzgales pūtēju orķestris „Birzgale” un vadītāji Laimonis Paukšte, Līga Paukšte un Kārlis Paukšte, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zēnu koris „Ziķeri” un to vadītāja Marija Sprukule, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis „Velkam!” un Kārlis Paukšte, kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5. – 12. klašu koris „Infinitum” un vadītājas Sandra Siliņa un Liene Seržante.
Visi šie kolektīvi strādāja un darbojās arī attālināti un pavasarī, kad bija iespēja, tad tikās arī klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus.
Vasaras sākumā kolektīvu vadītājiem bija uzdevums uzfilmēt kādu nelielu video par savu kolektīvu un iesniegt arī kādu kopbildi no iepriekšējiem svētkiem vai koncertiem. Visi kolektīvi šo mājas darbu izpildīja godam un akurāti.
27. jūlijā, ļoti lietainā dienā, Ogrē norisinājās virtuālais gājiens jeb „Saulesvija”, kurā piedalījās arī mūsu kolektīvi ar saviem karogiem, to vadītāji un daži dalībnieki. Katrs dalībnieks, kurš gatavojās šiem svētkiem, saņems Pateicības rakstu no organizētājiem un piemiņas somu ar piespraudīti.
Kolektīvi un to vadītāji ir apņēmības pilni turpināt darbu un gatavoties jau nākamajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kas norisināsies 2025.gadā.
Paldies, visiem kolektīvu vadītājiem un to dalībniekiem par labi padarītu darbu! „Svētki ir tur, kur esam mēs!”
Informāciju sagatavoja Ķeguma novada Skolēnu dziesmu un deju svētku koordinatore – Liene Seržante