Ceturtdiena, 09.10.2025 21:05
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:05
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 13. augusts, 2021 08:56

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalās četri Ķeguma kolektīvi

kegumanovads.lv
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalās četri Ķeguma kolektīvi
Piektdiena, 13. augusts, 2021 08:56

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalās četri Ķeguma kolektīvi

kegumanovads.lv

Ir aizritējis vēl viens gads – neziņas pilns un arī cerību, gaidu pilns. Mēs visi gan kolektīvu vadītāji, gan dalībnieki cerējām, ka varbūt tomēr šovasar svētkus atļaus rīkot klātienē un mēs būtu varējuši izbaudīt jauno Mežaparka estrādi. Bet tas nepiepildījās.

Uz šiem svētkiem gatavojās 4 kolektīvi no mūsu puses – Birzgales pūtēju orķestris „Birzgale” un vadītāji Laimonis Paukšte, Līga Paukšte un Kārlis Paukšte, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zēnu koris „Ziķeri” un to vadītāja Marija Sprukule, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis „Velkam!” un Kārlis Paukšte, kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas apvienotais 5. – 12. klašu koris „Infinitum” un vadītājas Sandra Siliņa un Liene Seržante.

Visi šie kolektīvi strādāja un darbojās arī attālināti un pavasarī, kad bija iespēja, tad tikās arī klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus.

Vasaras sākumā kolektīvu vadītājiem bija uzdevums uzfilmēt kādu nelielu video par savu kolektīvu un iesniegt arī kādu kopbildi no iepriekšējiem svētkiem vai koncertiem. Visi kolektīvi šo mājas darbu izpildīja godam un akurāti.

27. jūlijā, ļoti lietainā dienā, Ogrē norisinājās virtuālais gājiens jeb „Saulesvija”, kurā piedalījās arī mūsu kolektīvi ar saviem karogiem, to vadītāji un daži dalībnieki. Katrs dalībnieks, kurš gatavojās šiem svētkiem, saņems Pateicības rakstu no organizētājiem un piemiņas somu ar piespraudīti.

Kolektīvi un to vadītāji ir apņēmības pilni turpināt darbu un gatavoties jau nākamajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kas norisināsies 2025.gadā.

Paldies, visiem kolektīvu vadītājiem un to dalībniekiem par labi padarītu darbu! „Svētki ir tur, kur esam mēs!”

Informāciju sagatavoja Ķeguma novada Skolēnu dziesmu un deju svētku koordinatore – Liene Seržante

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?