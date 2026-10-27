Latvijas svētku nedēļā Ogrē izskanēs svētku koncertprogramma “...PIE LAIKA”

Uz skatuves kopā ar pavadošajiem mūziķiem – leģendārais dziedātājs (un arī mūsu Lāčplēsis) IGO, apburošā soliste AIJA VĪTOLIŅA un talantīgais Latvijas Nacionālā teātra aktieris GUNDARS GRASBERGS.
Koncertā skanēs leģendārās Zigmara Liepiņa dziesmas no rokoperas “Lāčplēsis”, kā arī Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Ulda Marhileviča, Raimonda Paula, Jura Kulakova un citu latviešu komponistu patriotiskās dziesmas un latviešu tautas dziesmas.
Latvijas svētku nedēļā “...PIE LAIKA” aicina būt kopā dziesmās, kas vienojušas, stiprinājušas un cauri laikiem palīdzējušas saglabāt piederības sajūtu Latvijai.
Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.