Trešdiena, 22.10.2025 14:12
Airisa, Irīda, Īrisa
Trešdiena, 22.10.2025 14:12
Airisa, Irīda, Īrisa
Trešdiena, 22. oktobris, 2025 13:38

Lauberē notiks pasākums “Ar grāmatu pāri kontinentiem un cauri laikiem”

ogresnovads.lv
Lauberē notiks pasākums “Ar grāmatu pāri kontinentiem un cauri laikiem”
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 22. oktobris, 2025 13:38

Lauberē notiks pasākums “Ar grāmatu pāri kontinentiem un cauri laikiem”

ogresnovads.lv

2025. gada 30. oktobrī Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā notiks pasākums “Ar grāmatu pāri kontinentiem un cauri laikiem”, kas tiek īstenots ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas programmas “Latviešu grāmatai 500” un Kultūras ministrijas atbalstu.

Pasākumā pulcēsies Ogres novada bibliotēku darbinieki un citi interesenti, lai dalītos pieredzē, runātu par grāmatām, autoriem un latviešu literatūras mantojumu. Klātesošie apmeklēs un iepazīsies ar V. Miķelsona “Grāmatu klēts” kolekciju – trimdā izdoto literatūru latviešu valodā, kā arī uzzinās vairāk par Lauberes pagasta kultūras aktivitātēm. Dienas gaitā dalībniekiem būs iespēja veidot jaunas sadarbības un gūt iedvesmu turpmākajam darbam.

Ar lasījumu par rakstnieku Gunaru Janovski uzstāsies Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte, literatūrzinātniece Inguna Daukste–Silasproģe. Radošu dzejas pieskārienu pasākumam piešķirs režisore un aktrise Liena Šmukste, vadot dzejas darbnīcu par Linardu Taunu. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes žurnālistikas studente Laura Jēkabsone iepazīstinās ar savu bakalaura darbu “Aprakstu sērija par latviešu literatūru “Vēstules cauri laikiem””.

Dienas noslēgumā muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” valdes priekšsēde Sarma Muižniece–Liepiņa dalīsies pieredzē par muzeja pētījumiem un pakalpojumu izmantošanas iespējām lasītājiem.

Pasākuma laikā būs apskatāmas Lauberes pagasta iedzīvotāju mākslas studijas gleznas, audēju darbi, kā arī fotogrāfes Mārītes Meļņikas fotoizstāde.

Pasākuma plāns:

  • 10.00–10.30 – Reģistrācija, bibliotēkas un “Grāmatu klēts” apmeklējums, rīta kafija
  • 10.40–11.25 – “Rakstnieks Gunars Janovskis – trimdā un Latvijā” (mākslas eksperte, literatūrzinātniece Inguna Daukste–Silasproģe)
  • 11.30–12.15 – LNRMM radošā darbnīca “Runā ar dzeju” (režisore un aktrise Liena Šmukste)
  • 12.20–13.10 – Pārtraukums
  • 13.20–13.40 – “Aprakstu sērija par latviešu literatūru “Vēstules cauri laikiem”” (RSU studente Laura Jēkabsone)
  • 13.45–14.30 – “Muzeja pētījumu un pakalpojumu izmantošanas iespējas sarunā ar lasītāju” (Sarma Muižniece–Liepiņa, muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” priekšsēde)

Pasākuma vadītājs – Māris Pīlācis.

Pasākumu organizē Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēka, to atbalsta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kultūras ministrija un Lauberes pagasta pārvalde.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?