Lauku tūrisms ar īstu, vietējo garšu – ogu sezona Ogres novada saimniecībās

Lielogu melleņu pašlasīšana iespējama šādās saimniecībās:

SIA “Blueberry Land” Lielvārdes pagastā iespējams gan iegādāties ogas, iepriekš to iegādi piesakot, gan doties pašiem tās lasīt. Samaksa iespējama skaidrā naudā vai ar bankas kartēm. Jāņem vērā, ka ogu laukos ir uzstādīti putnu atbaidītāji, un to radītās skaņas var radīt diskomfortu. Uz vietas ir iespēja iegādāties ausu aizbāžņus. Rūpējoties par četrkājainajiem mīluļiem un bērniem līdz 10 gadu vecumam, drošības apsvērumu dēļ, saimniecība aicina tos neņemt līdzi.

Darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 20.00 (nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās)

Adrese: “Spilves”, Lielvārdes pagasts

Tālrunis: +371 20151334

Facebook lapa šeit

Saimniecībā “Māras mellenes” Kaibalā, Lielvārdes pagastā piedāvā iespēju iegādāties pašlasītās ogas. Ģimenēm ar bērniem un mājdzīvniekiem draudzīga saimniecība. Norēķināties iespējams tikai skaidrā naudā.

Darba laiks no plkst. 9.00 līdz 20.00 (Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās)

Adrese: “Kladžas”, Kaibala, Lielvārdes pagasts

Tālrunis: +371 28357898

​Zemnieku saimniecībā “Ogu dārzs” Tomes pagastā ir ģimenes saimniecība, kas piedāvā lielogu melleņu pašlasīšanu. Aicinājums mājdzīvniekus atstāt mājās. Saimniecībā papildus var iegādāties melleņu sulu, fizāļu ievārījumu, kā arī tuvākajā laikā - svaigos fizāļus. Samaksa par ogām - skaidrā naudā vai ar bankas kartēm.

Darba laiks: sestdienās un svētdienās plkst. 10.00 līdz 20.00. Iespēja ogas braukt lasīt arī darba dienās. (Nepieciešama obligāta iepriekšēja pieteikšanās).

Adrese: “Bērzi”, Tomes pagasts

Tālrunis: +371 29466777

Facebook lapa šeit

Lielvārdes pusē atrodas ģimenes uzņēmums “Lielvārdes zemenes”, kas nodarbojas ar zemeņu audzēšanu. Lai gan lielā ražas ievākšana jau gandrīz beigusies, šobrīd vēl iespējams iegādāties vēlās šķirnes zemenes. Saimniecībā pašlasīšana nav pieejama, taču iegādei tiek piedāvātas uz vietas svaigi nolasītās, saldās ogas. Kā arī piedāvājumā ir aveņu pašlasīšana.

Zemenes tiek tirgotas katru dienu, izņemot svētdienas, laikposmā no plkst. 9.00 līdz 18.00, taču par to pieejamību aicinājums sekot līdzi informācijai uzņēmuma sociālo tīklu kontā, vietnē “Facebook”. Norēķini iespējami ar bankas kartēm.

Adrese: “Taigas”, Rembates pagasts

Tālruni: +371 26980062

Facebook lapa šeit

Savukārt Krapes muižas kompleksa teritorijā, darbojas “Aveņu parks”, kas ar augusta vidu piedāvās ne vien svaigu aveņu pašlasīšanu un iegādi, bet arī iespēju iepazīties ar liofilizētu ogu un augļu ražošanu, to garšu niansēm. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: “Parkas”, Krapes pagasts

Tālrunis: +37126193236

Facebook lapa šeit

Ogres apkārtnē atrodas saimniecība “Ciemupes veltes”, kas ap augusta vidu arī uzsāks rudens aveņu tirdzniecību. Pašlasīšana nav pieejama, apmeklētājiem tiek piedāvātas uz vietas svaigi nolasītas ogas. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: Dirveikas, Ciemupe, Ogresgala pagasts

Tālruni: +371 27783952

Facebook lapa šeit

Ņemot vērā, ka ogu cenas lasīšanas sezonā ātri mainās, aicinām par cenu politiku sazināties ar saimniekiem individuāli vai sekot līdzi aktualitātēm to sociālo tīklu lapās.

Šī ir lieliska iespēja atbalstīt vietējās saimniecības un to rosīgos saimniekus, vienlaikus baudot sezonas ogas tieši no to audzēšanas vietām. Pašlasīšana sekmē veselīgu dzīvesveidu, sniedz iespēju pavadīt vasaras dienas svaigā gaisā, tuvāk dabai.