Lēdmanes Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā apskatāma mākslas darbu galerija

Lēdmanes Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā apskatāma mākslas darbu galerija
Lēdmanes Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā apskatāma mākslas darbu galerija

Sirsnīgs un mīlestības pilns bija Baznīcu nakts pasākumus Lēdmanes Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila  Romas katoļu draudzē. Pirms pasākuma dievnams tika sakopts un uzposts svētkiem.

Svētku dienai par godu, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas Lēdmanes audzēkņi ar skolotāju Gintu Volku sagatavoja gleznu galeriju, bet šoreiz zīmējumi tika uzgleznoti uz akmeņiem, kas tika salikti uz baznīcas bruģētā celiņa. Tie rotās baznīcas ieeju visu vasaru. Bet baznīcā, savas gleznas izstādei ir izlikušas mūsu pagasta dāmas Inese Zaporožeca un Daiga Saidāne.

Šos darbus varēs aplūkot vēl tikai līdz 29.jūnijam, kad draudze svinēs savas baznīcas iesvētīšanas dienu. Paldies visiem māksliniekiem un draudzes locekļiem, kas ieguldījuši savu darbu un enerģiju Baznīcu nakts pasākuma jaukai norisei.

