Ieeja: 1, eiro
Biļetes varēs iegādāties Lēdmanes tautas namā pirms pasākuma.
Pasākuma apmeklējums tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
Bērniem līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam ieeja bez COVID-19 sertifikāta.
Apmeklētājiem jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam. Bērni no 7 līdz 11 (ieskaitot) gadu vecumam var lietot izglītības iestādē saņemtās higiēniskās auduma sejas maskas.
Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!