Ceturtdiena, 09.10.2025 23:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:04
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 11. marts, 2022 13:04

Lēdmanes vokālā ansambļa STARI dalībnieces ielūdz uz sava CD prezentāciju

lielvarde.lv
Lēdmanes vokālā ansambļa STARI dalībnieces ielūdz uz sava CD prezentāciju
Piektdiena, 11. marts, 2022 13:04

Lēdmanes vokālā ansambļa STARI dalībnieces ielūdz uz sava CD prezentāciju

lielvarde.lv

Svētdien, 13.martā plkst. 14.30 Lēdmanes tautas namā Lēdmanes vokālā ansambļa STARI dalībnieces gaidīs visus uz sava CD prezentāciju. Pasākuma laikā skanēs senākas un jaunākas dziesmas no ansambļa repertuāra, kas ir iekļautas dziesmu albumā. Dāmas ir sagatavojušas pasākuma apmeklētājiem nelielu pārsteigumu- interaktīvu spēli -viktorīnu, kurā būs nepieciešami līdzpaņemtie mobilie tālruņi. Veiklākajam atbilžu sniedzējam balvā – ansambļa CD.

Ieeja: 1, eiro

Biļetes varēs iegādāties Lēdmanes tautas namā pirms pasākuma.

Pasākuma apmeklējums tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
Bērniem līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam ieeja bez COVID-19 sertifikāta.
Apmeklētājiem jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam. Bērni no 7 līdz 11 (ieskaitot) gadu vecumam var lietot izglītības iestādē saņemtās higiēniskās auduma sejas maskas.

Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?