Svinot Ogres jubileju, tās dzimšanas dienas mēnesī Ogres Vēstures un mākslas muzejs aizsāk lekciju vakaru ciklu. Lekcijas ieplānotas reizi mēnesī ceturtdienās.

Gan mode, gan ēdiens veido mūsu identitāti. Tas norāda gan uz piederību noteiktām grupām, gan uz to, ka mums ir konkrētas tradīcijas. Ar apģērba un gastronomijas starpniecību var stāstīt par sociālo vēsturi, mantojumu, rosināt ieskatīties savas dzimtas vēsturē, interesēties par sava reģiona modi un virtuvi, kā arī saskatīt atšķirīgo dažādu laikmetu ikdienā un vērtību sistēmā.

Divās lekcijās būs iespēja uzzināt par modes tendencēm 20. gs. 20.–40. gados, kad Ogre sāka pastāvēt kā pilsēta, kā arī būt līdzdalīgiem stāstā par pogu vēstures līkločiem.
Šīs lekcijas vadīs apģērbu pētniece Ligita Kalniņa, kas bijusi ilggadēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Tērpu un aksesuāru krājuma glabātāja.

Savukārt ēdiena kultūras pētniece, Dr.art. Astra Spalvēna, LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece divās lekcijās aizvedīs negaidītiem faktiem un atskārsmēm piepildītā ceļojumā Latvijas gastronomijas pēdējā simtgadē. Aizraujošajā stāstījumā būs iespēja uzzināt, ko ēda vai gribēja ēst mūsu priekšteči, kas veidoja un ietekmēja to, ko dēvējam par Latvijas nacionālo virtuvi. Vai nacionālais ēdiens ir karbonāde ar majonēzes rūtiņām vai varbūt zirņi ar speķi?

Pirmā lekcija “20. gs. 20.–40. gadu mode Latvijā un Ogrē” 24. februārī plkst.17:30.

24. februāris, plkst. 17.30 20. gs. 20.–40. gadu mode Latvijā un Ogrē
24. marts, plkst. 18.00Mans mūžs uz krūtīm deg tevis iešūtā pogā.
Pogu vēsture un modes tendences.
Lektore: Ligita Kalniņa

21. aprīlis, plkst. 18.00 Latviešu virtuve 20. gadsimta sākumā
5. maijs, plkst. 18.00 Latvijas nacionālās virtuves veidošanās
Lektore: Astra Spalvēna


Informāciju sagatavoja Māra Neikena, Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēstures speciāliste

