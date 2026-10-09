Lidojošs iluzionists, rudens tirgus un koncerti – ko nepalaist garām Ogres novadā?

9. oktobris
Starptautiskas izstādes “Izelpa. Telpa” atklāšana Ogrē – plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Tā ir kā pulsējoša vide, kurā vienkopus satiekas, pārklājas un savijas pieredzes un kultūras stāsti. Tas ir kā dažādu balsu un mediju krustpunktu saiets, kurā katrs mākslinieks dalās ar savu unikālo naratīvu: no Īslandes ainavas skarbajām vibrācijām, novada pilskalnu pieredzēm un vēsturiskas koka arhitektūras atmiņām līdz intīmai dzimtas arheoloģijai un spēcīgiem sociālpolitiskiem manifestiem. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Iluzionists Edžus GAISĀ Ogrē – plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Sagatavojieties neticamiem lidojumiem, prātam neaptveramai levitācijai un lielformāta ilūzijām, kas liks aizturēt elpu gan lieliem, gan maziem. Pasākums ieteicams no 6 gadu vecuma. Brīdinājums: pasākuma laikā tiks izmantotas dūmu mašīnas, tādēļ atsevišķos priekšnesumos telpā būs ievērojams dūmu daudzums. Biļetes 15 - 35 EUR.
Tikšanās ar aktieriem un koncertprogramma “Spēle” Ķeipenē – plkst.19.00 Ķeipenes Tautas nama Mazajā zālē tikšanās ar aktieriem Ingu Misāni-Grasbergu un Gundaru Grasbergu koncertprogrammā “Spēle”.Vietu rezervācija iepriekš pa tālruni 26545470. Biļetes cena 25 eiro. Biļetes cenā ietilpst kūciņa un kafija!
Filma "Uļa" Ķegumā – plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā. Biļešu cena 3 eiro, biļetes pieejamas Ķeguma TN kasē darba laikā un pasākuma dienā.
Filma "Uļa" Krapē – plkst. 19.00 Krapes Tautas namā. Biļešu cena 3 eiro.
Filma "Uļa" Ciemupē – plkst. 19.00 Ciemupes Tautas namā. Biļešu cena 3 eiro.
Filma “Uļa” ir emocionāls stāsts par identitāti un piederību, kas norisinās 1960. gadu Latvijā. Uļa ir vecticībnieku pusaudze, kuras neparastais, gandrīz divus metrus garais augums piesaista basketbola treneru uzmanību. Viņa tiek aizvesta uz Rīgu, kur nonāk sev svešā lielpilsētā un profesionālā sporta pasaulē. Cīnoties ar iekšējām šaubām, meitene drīz saprot, ka viņai jāizdara mūža svarīgākā izvēle – paslēpties no pasaules vai pieņemt sevi un kļūt par labāko basketbolisti pasaulē.
10. oktobris
Rīts ar adīkli Ogrē – plkst. 10.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā. Tēma – cimdi: adīti un tamborēti. Iespēja satikt domubiedrus/rokdarbniekus, dalīties pieredzē un idejās. Pasākumu vadīs tautas lietišķās mākslas studijas SAIVA vadītāja Santa Grinberga. Apmeklējums bezmaksas.
Folkloras kopas ARTAVA 35 gadu jubilejas koncerts – sadziedāšanās RUDENISKI ES DZIEDĀJU Ogrē – plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē. Biļetes 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
Līnijdeju sadancis “Rudens virpulī deju solī” Madlienā – plkst. 16.00 Madlienas Kultūras namā. Ieeja brīva.
Filma "Uļa" Jumpravā – plkst. 17.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā. Biļetes cena 3 eiro.
Borisa Rezņika dziesmu stāsts PASAULE, PASAULĪT Ogrē – plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. “Pasaule, pasaulīt” - stāsts par laiku, kad jaunības maksimālisms bija drosmīgāks par bailēm un sapņi lielāki par realitāti. Biļetes 20, 25, 30, 35 EUR. Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv
Ražas svētki kapelu "Augusti" Meņģelē – plkst. 19.00Meņģeles Tautas namā. Ciemos gaidīsim atraktīvo un lustīgo kapelu "Augusti" no Līvāniem, kā arī ballēsim kopā ar muzikantu Indaru Grasbergu. Un, kā ik gadu, rīkosim loteriju.
11. oktobris
Rudens gadatirgus Lielvārdē – no plkst. 9.00 līdz 14.00 Lāčplēša laukumā.
Leļļu izrāde bērniem "Robitiņš MI – kurš visu dara citu vietā" Ogrē – plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē. Tas ir sirsnīgs un pamācošs stāsts bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem par mācīšanos, patstāvību un līdzsvaru meklēšanu starp palīdzēšanu un darīšanu pašam.
Filma "Uļa" Madlienā – plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama kinozālē “O divi”. Biļešu cena 4 eiro.
Filma "Uļa" Suntažos – plkst. 16.00 Suntažu Kultūras namā. Biļetes cena 3 eiro
Ģimenes drāma "Garās dienas ceļš uz nakti" Ogrē – plkst. 18.00 Ogres teātrī. Biļetes www.bilesuparadize.lv
Baudi nesteidzīgas brīvdienas Ogres novadā!