Ogres teātrī tapis virtuāls jauniestudējums – “Zoom” izrāde visai ģimenei. Režisora Jāņa Kaijaka vadībā tapis čeha Jozefa Ladas “Pasakas par paputējušo karaļvalsti” videolasījums, kas līdz 1. jūlijam bez maksas skatāms teātra kontā platformā YouTube.com.
Paputējusi karaļvalsts ar pāris iemītniekiem, izlutināta princese, kas iekuļas negaidītā piedzīvojumā, septiņi laupītāji Petrauski, pūķis un, protams, pasaku princis. Šie un citipasaku tēli un notikumu pavērsieni skatītājus sagaida Jozefa Ladas “Pasakā par paputējušo karaļvalsti”.


Čehu rakstnieks un mākslinieks Jozefs Lada Latvijā vislabāk pazīstams ar savām asprātīgajām ilustrācijām Jaroslava Hašeka “Šveikam”. Mākslinieks radījis vairāk nekā 15 000 ilustrāciju, un viņa unikālais rokraksts kļuvis par neatņemamu čehu nacionālā kultūras mantojuma daļu.
“Pasaka par paputējušo karaļvalsti” ir paša Jozefa Ladas sarakstīta pasaka, kurā sastopami gan visi pasakām nepieciešamie elementi, gan autora pašironiskais skatījums uz tiem. Tieši tas šo pasaku padara piemērotu visai ģimenei.


Izrādes radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, video Ieva Rodiņa, montāža Krišjānis Kārlis Kupčs, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele. Lomās: Autors – Andris Krauja, princese Anka –
Katrīna Anna Ozoliņa, pūķis Kabrahars – Herberts Legants, princis Vendelīns – Mārcis Broks, laupītājs Burbuļješka – Guntars Arājs, laupītājs Šķeista – Ernests Greizis u.c.
Virtuālais iestudējums 2 daļās bez maksas būs pieejams līdz 1. jūlijam. Ogres teātra aktuālajai informācijai iespējams sekot līdzi teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv, kā arī profilos sociālajos tīklos Facebook un Instagram.

