Čehu rakstnieks un mākslinieks Jozefs Lada Latvijā vislabāk pazīstams ar savām asprātīgajām ilustrācijām Jaroslava Hašeka “Šveikam”. Mākslinieks radījis vairāk nekā 15 000 ilustrāciju, un viņa unikālais rokraksts kļuvis par neatņemamu čehu nacionālā kultūras mantojuma daļu.
“Pasaka par paputējušo karaļvalsti” ir paša Jozefa Ladas sarakstīta pasaka, kurā sastopami gan visi pasakām nepieciešamie elementi, gan autora pašironiskais skatījums uz tiem. Tieši tas šo pasaku padara piemērotu visai ģimenei.
Izrādes radošā komanda: režisors Jānis Kaijaks, video Ieva Rodiņa, montāža Krišjānis Kārlis Kupčs, māksliniece Ilze Kupča-Ziemele. Lomās: Autors – Andris Krauja, princese Anka –
Katrīna Anna Ozoliņa, pūķis Kabrahars – Herberts Legants, princis Vendelīns – Mārcis Broks, laupītājs Burbuļješka – Guntars Arājs, laupītājs Šķeista – Ernests Greizis u.c.
Virtuālais iestudējums 2 daļās bez maksas būs pieejams līdz 1. jūlijam.