Ceturtdiena, 09.10.2025 16:07
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:07
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 19. maijs, 2021 22:10

Līdz 10. jūnijam iespējams atgriezt biļetes Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR

ONKC
Līdz 10. jūnijam iespējams atgriezt biļetes Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR
Trešdiena, 19. maijs, 2021 22:10

Līdz 10. jūnijam iespējams atgriezt biļetes Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR

ONKC

Aicinām līdz 10.jūnijam "Biļešu paradīzes" kasēs atgriezt biļetes uz Baibas Sipenieces - Gavares stāvizrādi "Vienreiz jau var".

Nauda par iegādātajām biļetēm internetā pircējiem atgriezta uz bankas kontu, no kura iegādātas biļetes. Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās iegādāto biļešu naudu atpakaļ var saņemt Biļešu paradīzes kasēs līdz 10.jūnijam.


Ogres novada Kultūras centra kasē biļetes iespējams atgriezt:
Otrdienās 12.00 -15.00
Ceturtdienās 12.00 – 15.00
Ja radušies jautājumi par biļešu atgriešanu vai vienlaicīgi vēlaties atgriezt lielu skaitu iegādāto biļešu, aicinām sazināties ar Ogres novada Kultūras centra kasi pa tālruni 65047740.


Par citu Biļešu paradīzes tirdzniecības vietu darbalaikiem informācija pieejama šeit: 
Pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad būs atļauti klātienes pasākumi, tiks izsludināti jaunie izrāžu datumi un norises vietas.


Aicinām sekot līdzi informācijai biļešu paradīzes mājas lapā: www.bilesuparadize.lv un uzzināt jaunumus pirmajiem Baibas Sipenieces-Gavares sociālajos tīklos Facebook, Instagram.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?