Nauda par iegādātajām biļetēm internetā pircējiem atgriezta uz bankas kontu, no kura iegādātas biļetes. Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās iegādāto biļešu naudu atpakaļ var saņemt Biļešu paradīzes kasēs līdz 10.jūnijam.
Ogres novada Kultūras centra kasē biļetes iespējams atgriezt:
Otrdienās 12.00 -15.00
Ceturtdienās 12.00 – 15.00
Ja radušies jautājumi par biļešu atgriešanu vai vienlaicīgi vēlaties atgriezt lielu skaitu iegādāto biļešu, aicinām sazināties ar Ogres novada Kultūras centra kasi pa tālruni 65047740.
Par citu Biļešu paradīzes tirdzniecības vietu darbalaikiem informācija pieejama šeit:
Pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad būs atļauti klātienes pasākumi, tiks izsludināti jaunie izrāžu datumi un norises vietas.
Aicinām sekot līdzi informācijai biļešu paradīzes mājas lapā: www.bilesuparadize.lv un uzzināt jaunumus pirmajiem Baibas Sipenieces-Gavares sociālajos tīklos Facebook, Instagram.