Ar šo sarakstu būs jārēķinās noslēguma koncerta mākslinieciskajai vadībai, kas pašlaik vēl nav izraudzīta, stāsta Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss: "Nav jau tur nekas tik sarežģīts – jāieiet mājaslapā, jāieraksta, kā tevi sauc, vai esi diriģents, kormeistars vai kora dalībnieks, lai mēs pēc tam vieglāk varam atšifrēt, kādas ir dziedātāju un kādas – diriģentu un koru darbinieku domas. Tā izveidosies divi, cerams, diezgan identiski "topiņi". Pēc tam var izvēlēties savu kori, un tad – visgrūtākais, bet atbildīgākais – izdomāt šīs 10 dziesmas. Vēlams izdomāt tās jau iepriekš. Protams, ja nav 10 dziesmu, ko ieteikt, var arī mazāk."
Sestdiena, 16. janvāris, 2021 15:50
Līdz 21. janvārim var nobalsot par sev tuvajām kordziesmām 2023. gada Dziesmu svētku noslēguma koncertam
21. janvāris ir pēdējā diena, kad koristi un diriģenti var nobalsot par desmit sev tuvām kordziesmām, ko gribētu dzirdēt 2023. gada Vispārējo dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā.
Divu nedēļu laikā nobalsojuši tikai apmēram pusotrs tūkstotis cilvēku, kas ir vien desmitā daļa no dziedātājiem Latvijas un ārzemju latviešu koros. Tādēļ Nacionālais kultūras centrs aicina izmantot pēdējo dienu, lai Dziesmu svētku biedrības mājaslapā ieteiktu sev mīļākās kora dziesmas.