Ogres novada pašvaldībā saņemti 23 projektu pieteikumi, no kuriem izvērtēšanas komisija apstiprinājusi 21 projektu, par kuriem iedzīvotāji varēja nobalsot.
Līdzīgi kā pērn vislielākais finansējuma apjoms projektu īstenošanai paredzēts Ogres valstspilsētas projektiem – 22 645 eiro, uz kuriem pretendē četri projekti – «Drošs gājēju ceļš uz Ogres Mūzikas un māksla skolu jau šogad!» (8500 eiro); «Kāpņu atjaunošana Ogrē, Zvaigžņu ielā» (22 642 eiro); «Uz Centra pamatskolu ejam pa ietvēm, nevis ielas brauktuvi» (5500 eiro) un «Āra atpūtas un galda spēļu zona pie Ogres Kalna pamatskolas» (projekta indikatīvās izmaksas 9174 eiro).
No Ķeguma pilsētas, kurai kopumā atvēlēti 11 015 eiro, šogad pieteikti trīs projekti: «Brīvdabas skatuve Ķegumā» (11 006 eiro); «Gaismas taka Ķeguma pludmalē» (11 010 eiro) un «Jauna volejbola laukuma izbūve Ķeguma pludmalē» (11 008 eiro). Ikšķilei paredzētais finansējums ir 16 102 eiro un pieteikti divi projekti: «Ikšķiles pludmales laipas atjaunošana» (15 238 eiro), kā arī «Spēka treniņu aprīkojums Ikšķiles vidusskolas stadionā» (16 102 eiro). Arī Lielvārdes pilsētā, kur projektu īstenošanai paredzēti 13 602 eiro, pieteikti divi projekti: «Koka šūpoles Rembates parkā Lielvārdē» (13 000 eiro) un «Sarunas ar Raini» (4720 eiro), kas paredz labiekārtot Raiņa ielu Lielvārdē, uzstādot mūsdienīga dizaina atpūtas soliņus. Tie kalpotu ne vien kā funkcionāli pilsētvides elementi, bet arī kā interaktīvi kultūras objekti. Projekta pamatā ir ideja par dzejas pieturpunktiem – vietu, kur pilsētas steidzīgajā ritmā apstāties un «sarunāties» ar vienu no Latvijas dižākajiem literātiem. Katra soliņa koka virsmā (atzveltnē vai sēžamajā daļā) paredzēts iestrādāt vienu simbolisku Raiņa dzejas rindu vai aforismu.
Divi projekti iesniegti arī no Birzgales pagasta. To īstenošanai atvēlēti 7547 eiro: «Ielu nosaukumu norādes Birzgalē» (3155 eiro) un «Segmentēta kolumbārija siena Birzgales centra kapsētā» (7547 eiro). Projekta mērķis ir izveidot segmentētu, izliekta tipa kolumbārija sienu Birzgales centra kapsētā pie kapličas, nodrošinot sakārtotu un estētisku urnu apbedīšanas vietu. Šobrīd urnas tiek apglabātas individuāli, kas apgrūtina teritorijas plānošanu un uzturēšanu.
Tik pat projektu iesniegts Madlienas pagastā (maksimālā summa – 5150 eiro): «Publiski pieejama inventāra novietne hokeja laukuma uzturēšanai ziemas sezonā» un «Vides objekts – uzraksts «Madliena»» – katrs projekts par maksimālo summu.
Projekts par identitātes zīmi iesniegts arī Lauberes pagastā (5150 eiro), bet Suntažos pie pamatskolas ir vēlme uzstādīt velo nojumi (5321 eiro). Viens projekts iesniegts arī Lēdmanes pagastā – «Čigānu līča leģendas atdzimšana» (7547 eiro). Tas paredz izveidot publiski pieejamu atpūtas un kultūras vietu Lēdmanes pagastā, kur apmeklētāji var iepazīt Čigānu līča leģendas stāstu, vietējos dzīvniekus un dabas vērtības. Projekts ietver kulbu kā mākslas objektu, informatīvu stendu ar leģendu un dabas faktiem, kā arī labiekārtotu atpūtas vietu ar galdiem, krēsliem, tualeti un ugunskura zonu. Tā paredzēta kā vieta gan atpūtai, gan izglītojošām aktivitātēm bērniem un pieaugušajiem.
Meņģeles pagastā pieteikts projekts: «Laika liecinieks – Meņģeles kapu mūris» (7547 eiro). Projekta mērķis ir atjaunot Meņģeles pagasta kapsētas vēsturisko mūri, saglabājot tā nozīmi un uzlabojot kapsētas kopējo vidi. Projekta ietvaros paredzēta bojāto mūra posmu atjaunošana, konstrukcijas nostiprināšana un teritorijas sakārtošana, izmantojot atbilstošas un ilgtspējīgas metodes.
Savukārt Mazozolu pagastā ikviens var nobalsot par projektu «Sapņu ielejas skatuve – vieta kopienas svētkiem» (7547 eiro) un arī Taurupes pagastā par vienīgo iesniegto projektu – «Taurupes parka dīķa laipa – vieta mierīgai atpūtai un ainavas baudīšanai» (6350 eiro).
Jāpiebilst, ka no Jumpravas, Krapes, Ķeipenes, Ogresgala, Rembates, Tīnūžu, Tomes un Lielvārdes pagasta šogad nav saņemts neviens projekta pieteikums, taču šim gadam atvēlētais finansējums nekur nepazudīs, tas automātiski pāries uz nākamo gadu, turklāt Pašvaldību likums paredz, ka ar katru gadu līdzdalības budžets pieaugs, pakāpeniski sasniedzot likumā noteiktos 0,5 procentus no nodokļu ieņēmumiem. Attiecīgi iedzīvotājiem būs lielākas iespējas īstenot savas ieceres, attīstot sporta un rotaļu laukumus, zaļo zonu, rekreācijas un atpūtas vietas, pilsētvides, kultūrvides un satiksmes infrastruktūru un daudz ko citu.