Ceturtdiena, 09.10.2025 23:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:04
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 16. aprīlis, 2022 10:33

Lieldienas Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē

ONKC
Lieldienas Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē
Sestdiena, 16. aprīlis, 2022 10:33

Lieldienas Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē

ONKC

Ar konkursiem, spēlēm, rotaļām un daudziem citiem aizraujošiem notikumiem 17. aprīlī Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē notiks Lieldienu svinības. Svētku programmā:


OGRĒ
OLIŅ, BOLIŅ LIELDIENIŅA
Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.
Plkst. 11.00 Animācijas filma Trusītis Pēterītis 2. Biļetes uz kino seansu nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs. Biļetes cena EUR 4, 3 ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Pilsētas skvērā
Plkst. 13.00
Bērnu vokālās studijas SVILPASTES un bērnu deju studijas PĪLĀDZĪTIS koncerts, vada Ogres Teātra aktieris Herberts Legants.
Līdzsvara šūpoles un trušu valstība.
Lieldienu spēles un atrakcijas.

OGRESGALĀ
ŠŪPO, OLIŅ, LIELDIENIŅAS
Tradīciju parkā Ogresgalā.
Plkst. 11.00
Olu krāsošana, ripināšana, konkurss par smukāko olu #SATIECPURVITI.
Olu un spilvenu kaujas.
Šūpošanās un veiklības rotaļas ar olu meklēšanu.
Lieldienu lauku sēta.

CIEMUPĒ
RIPO, OLIŅ, CIEMUPĒ!
Pie Ciemupes Tautas nama
Plkst. 12.00
Kopā dancināsim, ripināsim olas un veiksim Lieldienu veiklības uzdevumus.
Lūdzu ņemt līdzi krāsainas olas, lai varētu piedalīties olu ripināšanā.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?