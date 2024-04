Lieldienas Ogres novadā

2. aprīlī

No plkst. 10.00 līdz 15.00 Ikšķilē, Daugavas prospektā no Lupīnu līdz Ausekļa ielai, Lieldienu tirdziņš: 100 Latvijas mazie mājražotāji un amatnieki, stādu tirgotāji; vēderpriekam - uzbeku plovs, soļanka uz ugunskura; no plkst. 11.00 līdz 14.00 Lieldienu lustes un radošās darbnīcas bērniem, ponijs, sejiņu apgleznošana. Tirdziņu organizē “Labumu bode”, tālr. 28349447, Laima.



7. aprīlī

Plkst.13.00 Lieldienu pasākumi Mazozolu Kultūras namā.



9. aprīlī

-Plkst.10.00 Meņģeles luterāņu baznīcā Lieldienu dievkalpojums.



-Plkst. 11.00 pie Ciemupes Tautas nama JAUTRĀS LIELDIENAS. Kopā dancināsim, ripināsim olas, spēlēsim atraktīvas spēles, šūposimies un jautri lustēsim. Līdzi jāņem krāsainas olas, lai varētu aktīvi iesaistīties spēlēs. Apmeklējums un aktivitātes bez maksas.



-Plkst. 11.00 laukumā pie Madlienas Kultūras nama Lieldienu prieki - radošās darbnīcas, spēles un rotaļas.

No plkst. 12.00 līdz 14.00 Lielvārdē, Rembates parkā, Lieldienu olimpiāde.Svinēsim svētkus kopā! Radošas un aktīvas nodarbes visai ģimenei. Radošās darbnīcas, dažādi uzdevumi un spēles.



-No plkst. 12.00 līdz 16.00 Ogrē, Brīvības ielas gājēju posmā, LIELDIENU GADATIRGUS. Pieteikšanās Lieldienu gadatirgum Pieteikumi – Ogres novada Kultūras centrs (okultura.lv)



-No plkst.12.00 Lieldienu pasākumi Ķegumā! No plkst. 12.00 - 14.00 Ķeguma parkā pie Tautas nama: ciemosies “Trušu pilsētiņas” iemītnieki; aktīva darbošanās visai ģimenei - radošās darbnīcas, olu kaujas, olu ripināšana. Paķer arī savu īpašo Lieldienu oliņu! Plkst. 13.00 Ķeguma Tautas namā dāmu deju kolektīva “Rasa” koncerts “Rasa Lieldienu rītā”. Koncerta viesi: Saules meitas - Zane Sniķere, Inese Marcinkiana.



-Plkst.13.00 pie Jumpravas Kultūras nama LIELDIENU ĻEMBASTS JUMPRAVĀ.



-Plkst.13.00 Lieldienu pasākums Ikšķilē, Centra laukumā.



-Plkst. 15.00 Ogresgala Tradīciju parkā JAUTRĀS LIELDIENAS. Kopā dancināsim, ripināsim olas, spēlēsim atraktīvas spēles, šūposimies un jautri lustēsim. Līdzi jāņem krāsainas olas, lai varētu aktīvi iesaistīties spēlēs.



-Plkst.15.00 Lieldienu pasākumi Meņģelē, pie Meņģeles Tautas nama. Plkst.21.00 Meņģeles Tautas namā Lieldienu balle. Muzicēs Juris Neretnieks un Raivo Stašāns. Ieeja 5 eiro.



10. aprīlī

-Plkst. 11.00 pie Lēdmanes Tautas nama “Nāc nākdama, Lieladiena, ar pūpolu zariņiem!”. Otrās Lieldienas svinēsim kopā ar Jura Babra leļļu teātri TIMS. Atrakcijas, “Lieldienu olu smukumkonkurss” un olu ripināšana. Paņem līdzi krāsotās oliņas!



-Plkst.12.30 Birzgales Tautas namā multfilma bērniem "Dullā vista Turu". Ieeja 3 eiro. Plkst.14.00 Lieldienu pasākumi pie Birzgales Tautas nama.



-Plkst.13.00 Tomes parkā Lieldienu pasākums kopā ar folkloras kopu GRAUDI. Šūpošanās, rotaļas, olu ripināšanas un citas Lieldienu aktivitātes. Līdzi ņemsim krāsainas oliņas. Plkst.14.00 Tomes Tautas namā Jura Babra leļļu teātra TIMS leļļu izrāde “Ceļojums”. Muzikālajā pasakā ir stāsts par kaķi, kurš nolēmis apceļot pasauli. Ieeja bez maksas.



-Plkst. 13.00 Krapes Tautas namā Lieldienu pasākums bērniem “Zaķim pa pēdām”. Kopā ar bērniem, risinot Lieldienu Zaķa uzdevumus, atgūsim pazudušo Lieldienu olu grozu. Lūgums katram bērnam līdzi ņemt 2 Lieldienu olas, ko izmantosim olu ripināšanā un olu kaujā.



-Plkst. 15.00 pie Rembates Tautas nama (nepiemērotos laikapstākļos pasākums notiks telpās) Lieldienu pasākums “Pa Lieldienu zaķa pēdām”: iesim rotaļās ar Lieldienu zaķiem; radoši darbosimies radošajās darbnīcās; ripināsim oliņas (ar sev līdzi paņemtām raibi krāsotām oliņām); krustvārdu mīklas orientēšanās aktivitāte. Par aizraujošu, krāsainu un jautru atmosfēru gādās “Jogitas pasākumi”.



Visi pasākumi Ogres novadā: Notikumu kalendārs | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)

Uz tikšanos svētkos!