Visas trīs kultūrvietas rotā lielformāta Lieldienu apsveikuma kartītes, kas tapušas Ogres novada Kultūras centram sadarbojoties ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Situācijā, kad jāiztiek bez krāšņām Lieldienu svinībām un kopā sanākšanas, apsveikuma kartītes ne vien priecē acis, bet arī mudina nosūtīt sveicienu saviem mīļajiem. Arī šo apsveikuma kartiņu orģinālversijas, kā pavasarīgu sveicienu saviem draugiem, radiem un paziņam savulaik sūtījuši Ogrēnieši. Vecākā no kartiņām pie sava adresāta ceļojusi 1914. gadā.
Pie Ogresgala Tautas nama par Lieldienām atgādina arī krāsainas olas. Ogres novada Kultūras centra kāpnes rotā ola ar mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša daiļrades motīviem, kas iekļauta Ogres novada Tūrisma informācijas centra izstrādātajā Lieldienu rotājumu maršrutā.
Savukārt pie Ciemupes Tautas nama visus sveic Lieldienu zaķis un vējā šūpojas olu koks.
Svētku rotājumi pie Ogres novada Kultūras centra būs apskatāmi līdz 9. aprīlim. Savukārt pie Ogresgala un Ciemupes Tautas namiem rotājumi priecēs līdz 12. aprīlim.