Ceturtdiena, 09.10.2025 16:07
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:07
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 1. aprīlis, 2021 15:33

Lieldienu noskaņa Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē

Lieldienu noskaņa Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē
Ceturtdiena, 1. aprīlis, 2021 15:33

Lieldienu noskaņa Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē

Neskatoties uz to, ka epidemioloģiskās situācijas dēļ publiski pasākumi Lieldienās nenotiks, pie Ogres novada Kultūras centra, kā arī Ogresgala un Ciemupes Tautas namiem izvietotas Lieldienu dekorācijas svētku noskaņas radīšanai.


Visas trīs kultūrvietas rotā lielformāta Lieldienu apsveikuma kartītes, kas tapušas Ogres novada Kultūras centram sadarbojoties ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Situācijā, kad jāiztiek bez krāšņām Lieldienu svinībām un kopā sanākšanas, apsveikuma kartītes ne vien priecē acis, bet arī mudina nosūtīt sveicienu saviem mīļajiem. Arī šo apsveikuma kartiņu orģinālversijas, kā pavasarīgu sveicienu saviem draugiem, radiem un paziņam savulaik sūtījuši Ogrēnieši. Vecākā no kartiņām pie sava adresāta ceļojusi 1914. gadā.


Pie Ogresgala Tautas nama par Lieldienām atgādina arī krāsainas olas. Ogres novada Kultūras centra kāpnes rotā ola ar mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīša daiļrades motīviem, kas iekļauta Ogres novada Tūrisma informācijas centra izstrādātajā Lieldienu rotājumu maršrutā.

Savukārt pie Ciemupes Tautas nama visus sveic Lieldienu zaķis un vējā šūpojas olu koks.


Svētku rotājumi pie Ogres novada Kultūras centra būs apskatāmi līdz 9. aprīlim. Savukārt pie Ogresgala un Ciemupes Tautas namiem rotājumi priecēs līdz 12. aprīlim.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?