Ogres novads aicina Lielvārdes un apkārtējo novadu iedzīvotājus, kā arī visus teātra interesentus apmeklēt festivālu un atbalstīt amatierteātru kustību.
17. marts
- Plkst. 17.00 Piemiņas brīdis Gunāra Priedes atdusas vietā, Lāčplēša kapos;
- Plkst. 18.00 Lielvārdes kultūras namā - Ēriks Hānbergs "KĀZAS PIRMĀ GRĒKA LĪCĪ". Režisore Skaidrīde Tilaka; Lielvārdes Pensionāru biedrības senioru teātris PAŠI;
- Plkst. 19.00 Sarunu pēcpusdiena "GUNĀRS PRIEDE AR LIELVĀRDES UN LATVIJAS VĀRDU".
21. marts
- Plkst. 11.00 Skatītāju zālē - Pauls Putniņš "Ar Būdu uz baznīcu". Režisore Anna Anita Amata; Mētrienas pagasta amatierteātris MaskaRāde
- Plkst. 14.00 Viesību zālē - Inese Tālmane "KISSA". Režisore Edīte Siļķēna; Cēsu teātris;
- Plkst. 15.30 Skatītāju zālē - Aspazija "LIESMA / RAGANA". Režisore Zanda Strogonova; Brocēnu teātris;
- Plkst. 17.00 Pagrabstāva zālē - Marika Pudule Indāne "BRIKSDĀLES LEDĀJS". Režisore Ilze Kraukle; Lubānas amatierteātris;
- Plkst. 19.00 Skatītāju zālē - Skatuves kompozīcija pēc Gunāra Priedes lugu motīviem "PIE GALDA". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Tautas teātris.
22. marts
- Plkst. 11.00 Skatītāju zālē - Kārlis Skalbe "KAĶĪŠA DZIRNAVAS". Režisore Maruta Castrova; Balvu Tautas teātris;
- Plkst. 12.30 Viesību zālē - Biruta Zujāne "ZILĀ ROKASSOMIŅA". Režisore Daina Kandevica; Liepājas neatkarīgais teātris;
- Plkst. 13.30 Pagrabstāva zālē - Bērnu koprades komēdija "INTERESANTI/ NEINTERESANTI". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Bērnu teātris.
- Plkst. 14.00 viesību zālē - Aiva Birbale "DIVI KRIŠJĀŅI". Režisore Ziedīte Začeste; Talsu novada muzejs.
- PLKST. 15.00 Skatītāju zālē - Maiks Fulstops "ARLABUNAKTI!". Režisore Salīne Briežkalna; Birmingemas Mazais teātris
17.-22. marts
- Izstāde par Gunāru Priedi
- Ieejas maksa: uz vienu izrādi 3 EUR
- Abonements uz vienu dienu 10 EUR
Biļešu skaits uz visām izrādēm ierobežots. Biļetes var iegādāties Lielvārdes kultūras nama kasē