Pirmdiena, 9. marts, 2026 18:45

Lielie amatierteātru svētki Lielvārdē - teātra festivāls “Pie mums martā”

Lielie amatierteātru svētki Lielvārdē - teātra festivāls “Pie mums martā”
Foto: Lielvārdes teātris
Lielvārdes kultūras namā 17., 21. un 22. martā norisināsies Gunāra Priedes teātra festivāls “Pie mums martā”. Šogad festivāls Lielvārdē pulcēs 11 amatierteātru izrādes, kas trīs dienu garumā skatītājiem piedāvās bagātīgu un daudzveidīgu amatierteātru sniegumu.

Ogres novads aicina Lielvārdes un apkārtējo novadu iedzīvotājus, kā arī visus teātra interesentus apmeklēt festivālu un atbalstīt amatierteātru kustību.

17. marts

  • Plkst. 17.00 Piemiņas brīdis Gunāra Priedes atdusas vietā, Lāčplēša kapos;
  • Plkst. 18.00 Lielvārdes kultūras namā - Ēriks Hānbergs "KĀZAS PIRMĀ GRĒKA LĪCĪ". Režisore Skaidrīde Tilaka; Lielvārdes Pensionāru biedrības senioru teātris PAŠI;
  • Plkst. 19.00  Sarunu pēcpusdiena "GUNĀRS PRIEDE AR LIELVĀRDES UN LATVIJAS VĀRDU".

21. marts

  • Plkst. 11.00 Skatītāju zālē - Pauls Putniņš "Ar Būdu uz baznīcu". Režisore Anna Anita Amata; Mētrienas pagasta amatierteātris MaskaRāde
  • Plkst. 14.00 Viesību zālē - Inese Tālmane "KISSA". Režisore Edīte Siļķēna; Cēsu teātris;
  • Plkst. 15.30 Skatītāju zālē - Aspazija "LIESMA / RAGANA". Režisore Zanda Strogonova; Brocēnu teātris;
  • Plkst. 17.00 Pagrabstāva zālē - Marika Pudule Indāne "BRIKSDĀLES LEDĀJS". Režisore Ilze Kraukle; Lubānas amatierteātris;
  • Plkst. 19.00 Skatītāju zālē - Skatuves kompozīcija pēc Gunāra Priedes lugu motīviem "PIE GALDA". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Tautas teātris.

22. marts

  • Plkst. 11.00 Skatītāju zālē - Kārlis Skalbe "KAĶĪŠA DZIRNAVAS". Režisore Maruta Castrova; Balvu Tautas teātris;
  • Plkst. 12.30 Viesību zālē - Biruta Zujāne "ZILĀ ROKASSOMIŅA". Režisore Daina Kandevica; Liepājas neatkarīgais teātris;
  • Plkst. 13.30  Pagrabstāva zālē - Bērnu koprades komēdija "INTERESANTI/ NEINTERESANTI". Režisore Sarmīte Mončaka; Lielvārdes Bērnu teātris.
  • Plkst. 14.00 viesību zālē - Aiva Birbale "DIVI KRIŠJĀŅI". Režisore Ziedīte Začeste; Talsu novada muzejs.
  • PLKST. 15.00 Skatītāju zālē - Maiks Fulstops "ARLABUNAKTI!". Režisore Salīne Briežkalna; Birmingemas Mazais teātris

17.-22. marts

  • Izstāde par Gunāru Priedi
  • Ieejas maksa: uz vienu izrādi 3 EUR
  • Abonements uz vienu dienu 10 EUR

Biļešu skaits uz visām izrādēm ierobežots. Biļetes var iegādāties Lielvārdes kultūras nama kasē

