Pasākumā godinās grāmatu autorus, tulkotājus un izdevējus, kuru radītās grāmatas saņēmušas visaugstāko lasītāju vērtējumu. Vienlaikus tiks sveikti uzņēmīgākie un prasmīgākie bibliotekāri, kuri pandēmijas laikā pratuši piedāvāt un ieinteresēt 13 tūkstošus lielus un mazus lasītājus ne tikai uzsākt grāmatu vērtēšanas darbu, bet arī pabeigt to un uzrakstīt savas domas par lasīto.
Programmas 20. darbības gada grāmatu kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas no astoņām izdevniecībām – "Jāņa Rozes apgāds", "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Latvijas Mediji", "Pētergailis", "Dienas Grāmata", "Aminori" un "Lietusdārzs". Nelielajā kolekcijā bija pārstāvēti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām – lietuviešu, igauņu, zviedru, somu, krievu, franču un katalāņu. Piecās vecumgrupās piedāvātā lasīšanas un vērtēšanas iespēja iesaista kā pirmsskolas vecuma bērnus, tā sākumskolas skolēnus, pusaudžus un jauniešus, kā arī aicina pieaugušos rādīt bērniem priekšzīmi un lasīt "Vecāku žūrijā".
Ar prieku varam paziņot, ka visaugstāk vērtēto grāmatu skaitā ir seši oriģinālliteratūras izdevumi, pārstāvot gan jau zināmus rakstniekus, gan gados jaunus autorus un pat debitantus. Tas ir patiešām svarīgs rādītājs, jo top jaunas grāmatas un tām aug lasītāji. Programmas uzdevums ir palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt piekļuvi nesen izdotām grāmatām un ar pozitīviem stimuliem rosināt lasītāju kopienas veidošanos un komunicēšanu kā Latvijā 604 bibliotēkās un skolās, tā arī 68 latviešu diasporas centros 29 pasaules valstīs. Svētkos tiks sumināti visi dalībnieki, bet jo īpaši čaklie bibliotekāri un skolotāji, brīvprātīgie palīgi latviešu diasporas centros.
Žūrijas rīkotāji sevišķu atzinību vēlas izteikt:
-Balvu Centrālajai bibliotēkai par aktīvu iesaistīšanos un vislielāko dalībnieku skaitu lasīšanas veicināšanas programmā;
-Suntažu vidusskolas bibliotēkai par nenogurstošu vecāku iesaisti;
-Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai par regulāru sadarbību ar visām pilsētas izglītības iestādēm lasīšanas aktivitāšu un nodarbību organizēšanā;
-Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas bibliotēkai par izcilu prasmi iesaistīt jauniešus;
-Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupai, Stokholmas latviešu skolai, Luksemburgas Eiropas skolai, Vīnes latviešu skolai "Kalniem pāri", Latviešu bērnu skolai Nīderlandē "Diegabiksis" un arī pārējiem diasporas centriem par latviešu valodas neatlaidīgu stiprināšanu un lasītprieka rosināšanu, aktīvi darbojoties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā.
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" īstenošanu un "Lielo lasīšanas svētku" norisi atbalsta Kultūras ministrija, organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām un katras lokālās žūrijas dvēseli – skolotāju vai bibliotekāru, kurš uzņēmies šo svarīgo pienākumu, lai grāmatu lasīšanai latviešu valodā būtu nākotne.
Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālā bibliotēka