Ceturtdiena, 09.10.2025 21:05
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:05
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 23. jūnijs, 2021 09:23

Lielvārdē norisinājies ikgadējais Līgo tirgus

Lielvārdē norisinājies ikgadējais Līgo tirgus
Trešdiena, 23. jūnijs, 2021 09:23

Lielvārdē norisinājies ikgadējais Līgo tirgus

22. jūnijā pie Lielvārdes novada Kultūras centra norisinājās ikgadējais Līgo tirgus, kas pulcēja amatniekus un mājražotājus ar savu piedāvāto produkciju.
Tirdziņā bija iespējams nogaršot un iegādāties Jāņu sieru, pašdarinātu vīnu, medu, koka izstrādājumus, pītos grozus, piekariņus ar uzrakstiem, Jāņu vainagus, dažādus gardumus svētku galdam un citas lietas.

Savukārt Rembates parkā notika Līgo meistarklases lieliem un maziem. Ikvienam bija iespēja izmēģināt savus spēkus maizes cepšanā un vainagu pīšanā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?