Savukārt Rembates parkā notika Līgo meistarklases lieliem un maziem. Ikvienam bija iespēja izmēģināt savus spēkus maizes cepšanā un vainagu pīšanā.
Trešdiena, 23. jūnijs, 2021 09:23
Lielvārdē norisinājies ikgadējais Līgo tirgus
22. jūnijā pie Lielvārdes novada Kultūras centra norisinājās ikgadējais Līgo tirgus, kas pulcēja amatniekus un mājražotājus ar savu piedāvāto produkciju.
Tirdziņā bija iespējams nogaršot un iegādāties Jāņu sieru, pašdarinātu vīnu, medu, koka izstrādājumus, pītos grozus, piekariņus ar uzrakstiem, Jāņu vainagus, dažādus gardumus svētku galdam un citas lietas.